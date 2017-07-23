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الغاز الطبيعي المضغوط بديل للديزل
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تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017

برلين (د ب أ)

يقول الخبراء إن حزم التحديث الخاصة بأنظمة التشغيل وبرامج الحماية من الفيروسات الخاصة بالهواتف الذكية لا يجب أن تعتبر من المسلمات.

وأوضحت مجلة «كونيكت» الألمانية المتخصصة في مجال الكمبيوتر أن أنواع الهواتف المحمولة رخيصة الثمن نادرا ما تطرح أي نسخ تحديث للأجهزة التي تنتجها، حسب دراسة شملت 15 شركة لتصنيع الهواتف المحمولة. وتبين من خلال الدراسة أن شركات أبل وجوجل وبي كيو الأكثر اهتماماً بطرح حزم تحديث البرامج، كما أن  سامسونج وسوني وهواوي طرحت نسخاً جديدة من أنظمة تشغيل أندرويد الخاصة بها.

     
 

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