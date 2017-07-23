«أسماك» تجري مفاوضات شراكة للتوسع عالمياً

دبي (الاتحاد)

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني أمس، خدمة «فيس بانكينج»، لتزويد عملاء البنك بإمكانية التواصل الفوري المباشر، والتحدث بالصوت والصورة مع مستشارين مصرفيين على منصته الجديدة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.

وتمثل خدمة «فيس بانكينج» إضافة نوعية لمحفظة بنك الإمارات دبي الوطني المتنامية من الابتكارات الرقمية في مجال الخدمات المصرفية، والتي صُممت جميعاً بهدف توفير تجربة مصرفية يأتي فيها العميل في المقام الأول عن طريق توفير حلول تتسم بالسهولة والسلاسة وتتماشى مع أنماط حياة العملاء وتلبي احتياجاتهم.

وتقوم الخدمة الجديدة بتمكين العملاء من التواصل مباشرة مع أحد مستشاري الخدمات المصرفية الشخصيين للإجابة عن استفساراتهم وإجراء المعاملات، وذلك من خلال الضغط ببساطة على أحد الأزرار على منصة بنك الإمارات دبي الوطني المعززة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ما يوفر عملياً التفاعل البشري للخدمات المصرفية الرقمية ويجعل من هذه الخدمة الأولى من نوعها.

وقال أحمد المرزوقي نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس الانتقال من تجربة تركز على الجانب المصرفي فقط في المعاملات إلى تجربة تضيف بعداً اجتماعياً».