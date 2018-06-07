طيران الإمارات تطلق خدمة يومية ثالثة إلى مطار دوموديدوفو موسكو

دبي (الاتحاد)

تخطط طيران الإمارات لإطلاق رحلة يومية ثالثة بين دبي ومطار دوموديدوفو موسكو، اعتباراً من 25 أكتوبر المقبل.

وسوف تعمل الرحلات اليومية الجديدة بطائرات البوينج 777-300ER ‬بتقسيم ‬الدرجات ‬الثلاث: ‬8 ‬أجنحة ‬خاصة ‬في ‬الدرجة ‬الأولى، ‬و42 ‬مقعداً ‬يتحول ‬إلى ‬سرير ‬شبه ‬مستو ‬في ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال، ‬و310 ‬مقاعد ‬مريحة ‬في ‬الدرجة ‬السياحية ‬مع ‬مساحات ‬رحبة ‬بين ‬الصفوف ‬لتمديد ‬الساقين.

وتخدم طيران الإمارات السوق الروسية منذ 1 يوليو 2003، وتشغل حالياً رحلتين يومياً إلى مطار دوموديدوفو موسكو بطائرات الإيرباص ‏A380 ‬والبوينج ‬777-300ER، ‬ورحلة ‬يومية ‬إلى ‬سان ‬بطرسبرغ. ‬وقد ‬قررت ‬الناقلة ‬تشغيل ‬الرحلة ‬اليومية ‬الثالثة ‬إلى ‬العاصمة ‬الروسية ‬مدفوعة ‬بالنمو ‬المتواصل ‬في ‬الطلب ‬على ‬السفر ‬من ‬وإلى ‬تلك ‬الوجهة.‬وسوف ‬تساهم ‬في ‬تعزيز ‬حركة ‬التجارة ‬والسياحة ‬من ‬وإلى ‬روسيا ‬الاتحادية.

واعتباراً من 25 أكتوبر المقبل، سوف تغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 173» دبي في الساعة 3:30 فجر كل يوم، وتصل إلى مطار دوموديدوفو موسكو في الساعة 7:50 صباحاً. أما رحلة العودة «ئي كيه 174»، فتغادر موسكو في الساعة 10:40 صباحاً، وتصل إلى دبي في الساعة 4:55 عصراً.

وتعزز الخدمة اليومية الجديدة الرحلتين اليوميتين الحاليتين، حيث ستوفر للمسافرين الروس من موسكو إلى دبي مواعيد مريحة للمغادرة والوصول، ولمتابعة رحلاتهم من وإلى عشرات المحطات ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية وشبكة فلاي دبي، بما في ذلك بانكوك وبالي وكولومبو وهونج كونج وجوهانسبرغ وكاتماندو وكوالالمبور والمالديف وموريشيوس وسنغافورة. كما يعد وقت وصول وإقلاع الرحلة اليومية الجديدة من مطار دوموديدوفو موسكو ملائماً لمواصلة السفر عبر شبكة الخطوط المحلية العاملة بموجب اتفاقية المشاركة بالرمز بين الناقلة الروسية ‏S7 ‬وطيران ‬الإمارات.

وسوف توفر «الإمارات للشحن الجوي» بفضل الخدمة اليومية الجديدة طاقة تصل إلى 20 طناً يومياً في كل اتجاه، ما يدعم الصادرات والواردات الروسية، التي تتضمن المنتجات سريعة العطب، مثل المواد الغذائية والزهور والأدوية، وقطع غيار السيارات والطائرات.