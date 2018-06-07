طيران الإمارات تطلق خدمة يومية ثالثة إلى مطار دوموديدوفو موسكو

دبي (الاتحاد)
تخطط طيران الإمارات لإطلاق رحلة يومية ثالثة بين دبي ومطار دوموديدوفو موسكو، اعتباراً من 25 أكتوبر المقبل.
وسوف تعمل الرحلات اليومية الجديدة بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية مع مساحات رحبة بين الصفوف لتمديد الساقين.
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واعتباراً من 25 أكتوبر المقبل، سوف تغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 173» دبي في الساعة 3:30 فجر كل يوم، وتصل إلى مطار دوموديدوفو موسكو في الساعة 7:50 صباحاً. أما رحلة العودة «ئي كيه 174»، فتغادر موسكو في الساعة 10:40 صباحاً، وتصل إلى دبي في الساعة 4:55 عصراً.
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وسوف توفر «الإمارات للشحن الجوي» بفضل الخدمة اليومية الجديدة طاقة تصل إلى 20 طناً يومياً في كل اتجاه، ما يدعم الصادرات والواردات الروسية، التي تتضمن المنتجات سريعة العطب، مثل المواد الغذائية والزهور والأدوية، وقطع غيار السيارات والطائرات.