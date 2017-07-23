أرباح «أبوظبي الإسلامي» النصفية تقفز 14.1%

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 14.1% خلال النصف الأول لتصل إلى 1.129 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت أرباحها للربع الثاني وحده 551.6 مليون درهم بزيادة نسبتها 8.7% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل المصرف نمواً في عدد العملاء بنسبة 2.1% إلى أكثر من 951 ألف عميل بنهاية يونيو 2017، كما ارتفعت إيراداته خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 4.1% إلى 2.782.1 مليون درهم مقارنةً مع 2.672.3 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع الدخل من رسوم منتجات البطاقات المغطاة وإدارة الثروات والتكافل.

وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءه المالي القوي بفضل نجاح استراتيجيته المستمرة التي تركز على توسيع قاعدة عملائه والاحتفاظ بهم إلى جانب مواصلة تحسين خدمة العملاء وإثراء تجربتهم من خلال توفير مجموعة واسعة من القنوات المصرفية الرقمية الأفضل من نوعها في السوق، تدعمها شبكة فروع منتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك فروع إكسبريس الجديدة المجهزة بأحدث الحلول الرقمية».

وأضاف: «في الوقت الذي نواصل فيه تطبيق نهج حذر ومتحفظ في سياسة تقديم منتجات التمويل، لا سيّما في ظل التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد الكلي حالياً، نجحنا في تحقيق ارتفاع في الدخل من الرسوم في قطاعات عدة، من بينها منتجات البطاقات المغطاة وإدارة الثروات وخدمات التعاملات التجارية وحلول التكافل».

وأضاف بوهارون: «بفضل جهوده الكبيرة لاستقطاب ودائع العملاء، لا يزال مصرف أبوظبي الإسلامي أحد أكثر المصارف سيولةً في دولة الإمارات، مدعوماً بميزانية عمومية قوية ومستقرة تؤهل المصرف لمواصلة مسيرة نموه تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.

وإلى جانب ذلك، نعمل على ضخ استثمارات كبيرة في تطوير منصاتنا المصرفية الرقمية والخدمات المصرفية للشركات».