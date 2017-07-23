«ديار» تمنح عقد إنشاء مرحلتي أفنان ودانية في «ميدتاون» لشركة «بالحصا للهندسة»

دبي(الاتحاد)

أعلنت شركة ديار للتطوير«أمس عن تعيين شركة بالحصا للهندسة والمقاولات كمقاول رئيس لإدارة العمليات الإنشائية لمرحلتي أفنان ودانية في مشروع ميدتاون، وذلك بموجب عقد تم منحه لشركة بالحصا بقيمة 600 مليون درهم.

وبموجب العقد، الذي يمتد على مدار 29 شهراً من تاريخ التوقيع لبناء 1,238 وحدة سكنية، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من الهياكل الفوقية في مرحلتي أفنان ودانية بحلول ديسمبر 2018.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز في كلا المنطقتين من 15% إلى 20% مع نهاية العام الجاري.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة«ديار للتطوير»:«نجحت شركة بالحصا للهندسة والمقاولات بتسجيل العديد من النجاحات خلال مسيرتها في هذا القطاع الديناميكي، مما يجعل منها شريكاً مثالياً لنا في مرحلتي أفنان ودانية ضمن مشروع «ميدتاون»».

وتابع« لفت هذا المشروع الانتباه بين أوساط المستثمرين، ويؤكد ذلك بيع أكثر من 70% من الوحدات، ولهذا فقد حرصنا على التعاون مع شركة مرموقة ذات خبرة واسعة في هذا المجال كشركة بالحصا، لضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب».

بدوره، قال ماجد بالحصا، العضو المنتدب لشركة بالحصا للهندسة والمقاولات:«إنه لمن دواعي سرورنا العمل مع شركة &rsquoديار للتطوير&lsquo في مشروع &rsquoميدتاون&lsquo.نحرص في شركة بالحصا على اختيار مشاريع تشكل إضافة نوعية لقطاع المشاريع السكنية ضمن إمارة دبي، وإن مشاركتنا في مشروع &rsquoميدتاون&lsquo يشكل امتداداً لهذه النهج».