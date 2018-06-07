14 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

حاتم فاروق (أبوظبي)

سجلت الأسهم المحلية مكاسب سوقية بقيمة بلغت 14 مليار درهم خلال جلسات الأسبوع الماضي، متفاعلة مع القرارات والمبادرات التحفيزية التي جاءت لتقود المؤشرات المالية نحو مؤشرات مقاومة جديدة.

ومع نهاية جلسة تعاملات أمس، نجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تغيير مساره الهبوطي، ليغلق على ارتفاع، بعدما ساهمت عمليات شراء طالت سهم «اتصالات» في دعم المؤشر العام، فيما تعرضت الأسهم القيادية المدرجة في سوق دبي المالي لعمليات جني أرباح «مستحقة» بعد عدة جلسات من الارتفاع، بالتزامن مع عودة الهدوء إلى قاعات التداول، وتراجع السيولة إلى مستوياتها المعتادة خلال شهر رمضان الكريم.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 296.1 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 162.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3266 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 62 شركة مدرجة، ارتفع منها 20 سهماً، فيما تراجعت أسعار 23 سهماً، وظلت أسعار 19 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع بلغت نسبته 0.22%، ليغلق عند مستوى 4662 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 30.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 109.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 995 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفعت منها 10 أسهم، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.