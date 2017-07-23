دبي (الاتحاد)

أبرمت مجموعة «أكور للفنادق»، اتفاقية شراكة مع الغرير، يتم بموجبها تحويل وإعادة إطلاق فندق الغرير وشقق الغرير ليفينج تحت العلامة الفندقية «سويس أوتيل» و«سويس أوتيل ليفينج»، بحسب بيان أمس.

ويعتبر المشروع الذي يتألف من 428 غرفة و192 شقة فندقية من الفئات الفاخرة، أول فنادق «سويس أوتيل» و«سويس أوتيل ليفينج» في دولة الإمارات. ويقع المشروع في دبي، ويتميز بمحاذاته لمركز الغرير، إحدى أبرز وجهات التسوق الراقية، والتي شهدت مؤخراً تنفيذ توسعات بقيمة مليار درهم.

وستتولى مجموعة «أكور للفنادق» إدارة مبنى فندق الغرير وشقق الغرير ليفينج قبل نقلهما إلى إدارة فنادق «سويس أوتيل» و«سويس أوتيل ليفينج» بحلول نهاية عام 2017 والانتهاء من المرحلة الأولى من عملية التجديد والتحديث. وتعتبر «سويس أوتيل» اسماً مرادفاً للضيافة السويسرية الفاخرة، تستوحي التصميم والديكور من البيئة المحلية، وتشتهر باتباعها لأعلى معايير الاستدامة إلى جانب التعامل مع جميع الضيوف والعاملين بكل احترام وعلى قدم المساواة. وبالمقابل، يعتبر «سويس أوتيل ليفينج» مفهوماً مبتكراً للسكن الفندقي، ويضم شققا فاخرة مجهزة وفقاً لمتطلبات السكن طويل الأمد.

وقال سامي ناصر، الرئيس التنفيذي للعمليات - العلامات التجارية الفاخرة بمنطقة الشرق الأوسط لدى مجموعة «أكور للفنادق»: «يعتبر مركز الغرير الشهير موقعاً مثالياً لإطلاق أول فنادق (سويس أوتيل) و(سويس أوتيل ليفينج) في الدولة. ونسعى من خلال إعادة إطلاق العلامة التجارية الجديدة إلى المساهمة بتعزيز السياحة في منطقة دبي القديمة عبر تقديم تجربة فندقية جديدة كلياً ومفعمة بالطاقة والحيوية وبما ينسجم مع الخصائص الفريدة التي تشتهر بها علامة «سويس أوتيل» في مجال الضيافة الفاخرة».

وقال سلطان الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للعقارات - الشركة المسؤولة عن إدارة محفظة العقارات التابعة للمجموعة: «تعكس الاتفاقية التزامنا بالعمل مع أفضل مزودي الخدمات الفندقية وسعينا إلى استقطاب علامات تجارية جديدة إلى دولة الإمارات. يتكون مركز الغرير من أكثر من 350 منفذاً للبيع بالتجزئة والمطاعم والترفيه، ويزوره أكثر من 21 مليون زائر سنوياً.

ويتميز مشروع فندق الغرير وشقق الغرير ليفينج بموقعه الفريد بالقرب من مطار دبي الدولي ومحطة مترو «الاتحاد»، ويتيح للنزلاء سهولة الوصول إلى أبرز المقاصد السياحية في دبي، بما في ذلك وسط مدينة دبي، كما يبعد دقائق قليلة عن أشهر أسواق المدينة وخور دبي وحي الفهيدي.