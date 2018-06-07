محمد الرمحي: رؤية ثاقبة لتسريع النهوض الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر» «تُعبّر المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن الرؤية الثاقبة والنظرة المستقبلية لقيادة دولة الإمارات في تسريع النهوض الاقتصادي في إمارة أبوظبي، والذي سيكون له بلا شك تأثير إيجابي على قطاع الأعمال في الإمارات بوجه عام».

وأضاف:«من شأن هذه القرارات الحكيمة خدمة مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعا التقنيات النظيفة والعقارات المستدامة، اللذان يساهمان في توفير فرص العمل وتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال للشركات المحلية والعالمية التي تعمل داخل دولة الإمارات، ويتضح هذا الزخم من خلال ارتفاع أعداد الشركات التي تتخذ من مدينة مصدر مقراً لها في السنوات الأخيرة، ونجاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يعد اليوم واحداً من أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم».