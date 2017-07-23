«شروق» تتوسع في «واحة البداير» باستثمارات 60 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد)
أجرت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) تعديلات جديدة على مخطط مشروع «واحة البداير» الجاري تنفيذه حالياً، والمتوقع أن يصبح أحد أبرز المشاريع الترفيهية الجديدة في إمارة الشارقة، والذي يتميز باحتضانه خلفية خلابة من الكثبان الرملية الممتدة في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.
وتتضمن التعديلات إضافة مبنيين جديدين إلى قائمة المباني المزمع تشييدها في الواحة، إذ يوفر أحدهما 10 غرف للمبيت تلائم المجموعات والأفراد في أجواء من الراحة والسكون بعيداً عن صخب المدينة، وتقدم خدمات فندقية متكاملة لنزلائها، في حين يوفر المبنى الآخر نادياً رياضياً يضم أحدث الأجهزة الرياضية ومعدات اللياقة البدنية.
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وكانت (شروق) قررت مؤخراً، تغيير اسم المشروع من «مخيم البداير الصحراوي» إلى «واحة البداير»، لتعكس بذلك طبيعة المشروع الذي يشكل واحة حقيقية في صحراء منطقة البداير، التابعة للشارقة.
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وأضاف: «سيشكل (واحة البداير) عند اكتمال تطويره معلماً فريداً من نوعه، ووجهة سياحية متكاملة في إمارة الشارقة، ومع التعديلات الجديدة التي قررنا إضافتها إلى المشروع، أصبح لدينا مجموعة واسعة من خيارات الإقامة والترفيه التي ستعمل على إرضاء الضيوف مهما تنوعت رغباتهم، ونتطلع إلى أن يشكل (واحة البداير) نقط جذب رئيسة لمحبي النشاطات الصحراوية من الدولة والمنطقة». ويتضمن المشروع، الجاري تطويره على مساحة 24 ألف متر مربع، العديد من المرافق الترفيهية والخدمية التي تلبي مختلف احتياجات الزوار، وتشمل مخيماً صحراوياً، ونزلاً، ومجموعة من المطاعم والمقاهي، ومسرحاً للفعاليات والترفيه الحي، إضافة إلى مسجد، وعدد من الخيام والأكواخ، والمحال التجارية الصغيرة، فضلاً عن مواقف للسيارات.
ويقدم «واحة البداير»، الواقع على بعد 40 دقيقة من مدينة الشارقة، الفرصة لزواره لاستكشاف المعالم البرية وخوض المغامرات الصحراوية في الهواء الطلق، وسط أجواء مفعمة بالنشاط والتحدي، كما يضم المشروع ساحات خارجية مفتوحة وصالات بأسلوب المجلس.