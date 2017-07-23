زيادة مراكز «دو» في أبوظبي إلى 19 متجراً بنهاية 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

يرتفع عدد مراكز شركة «دو» في أبوظبي إلى 19 متجراً بنهاية العام الحالي، مع استعداد الشركة لافتتاح 4 متاجر جديدة بالإمارة خلال الأشهر المقبلة، بحسب فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو، والذي أوضح أن الشركة تنفق ما بين مليار إلى ملياري درهم سنوياً على تطوير البنية التحتية بالدولة، حيث تستحوذ أبوظبي على ثلث هذه الاستثمارات تقريباً.

وأعلنت «دو» أمس، توسيع حضورها في مجال التجزئة في العاصمة أبوظبي بافتتاحها متجراً جديداً في مركز ياس مول للتسوق الذي جذب أكثر من 40 مليون زائر منذ افتتاحه في العام 2014.

وقال الحساوي، في تصريحات للصحفيين، إن الشركة تمتلك في أبوظبي 15 متجراً، من بين 76 متجراً تمتلكها في دولة الإمارات، لافتاً إلى استعداد الشركة لتوسعة مراكزها بعدد من الإمارات مثل رأس الخيمة وأم القيوين خلال العام الحالي. وأضاف أن أبوظبي تأتي في المركز الثاني بين الإمارات من حيث احتضانها لعدد المتاجر التابعة للشركة بواقع 9 أكشاك و5 متاجر ومتجر رئيس واحد. وأشار إلى اهتمام الشركة بتوسعة أعمالها في أبوظبي خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن افتتاح المراكز الأربعة الجديدة بأبوظبي يزيد عدد مراكز «دو» في الدولة إلى 80 متجراً.

وأكد الحساوي أن السنوات الماضية شهدت اهتمام الشركة بالاستثمار في تطوير شبكتها عبر أبوظبي، بما في ذلك توفير خدمات تغطية الجيل الرابع لمعظم المناطق المأهولة بالسكان بالإمارة، موضحاً أن شبكة بيانات «دو» عالية السرعة تغطي معظم أنحاء مدينة أبوظبي. وذكر أن «دو» تخطط لزيادة بصمتها في مجال التجزئة وتعزيز شراكاتها مع جهات أخرى في القطاعين العام والخاص، موضحاً أن خطط التوسع التي تعمل عليها الشركة حالياً في أبوظبي تشمل مركز الرويس مول للتسوق ومدينة زايد.

وأشار الحساوي إلى الاهتمام بتطوير الخدمات الذكية المقدمة للعملاء، في ظل تزايد عدد العملاء الذين يعتمدون على هذه الخدمات، موضحاً أن عدد موظفي «دو» يزيد على 940 موظفاً، منهم 208 موظفين بمراكز الشركة في أبوظبي. وأضاف أن حصة «دو» من مشتركي الهاتف المتحرك بالسوق المحلي تصل إلى 47%، لافتاً إلى أن الشركة لا تركز خلال هذه المرحلة على عدد العملاء، ولكن على نوعية العملاء.

واستبعد الحساوي توجه الشركة للعمل خارج الإمارات خلال الفترة الحالية، متوقعاً أداء جديداً للشركة ولقطاع الاتصالات خلال النصف الثاني من العام الحالي. وتسعى الشركة من خلال افتتاح متجرها الجديد إلى تلبية متطلبات عملائها من الأفراد والمؤسسات المتزايدة في ما يتعلق بخدمات الهاتف المتحرك والثابت. وتم خلال الافتتاح المميز للمتجر إعلان توافر أرقام خاصة وحصرية للهاتف المتحرك، إضافة إلى توزيع أكثر من هدايا تذكارية لزوار المتجر.

وقال الحساوي «نهدف من خلال افتتاح متاجرنا ومراكزنا الجديدة للوصول إلى عملائنا أينما كانوا سواءً في أبوظبي أم بقية أنحاء دولة الإمارات، لنتمكن من توفير نفاذ سلس ومميز إلى خدماتنا على أرض الواقع، لدينا مجموعة مميزة من منافذ البيع بالتجزئة سواء عن طريق الامتياز التجاري أم تلك المملوكة بالكامل للشركة. وتربطنا علاقات وثيقة مع شركائنا من المراكز التجارية، نهدف من خلالها تعزيز علامتنا التجارية وتحسين تجربة العملاء».