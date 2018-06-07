يوسف علي: تحفيز وتسريع وتيرة النمو في المنطقة كلها

أبوظبي (الاتحاد)

قال يوسف علي موسليام، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، «مما لا شك فيه أن حزمة القرارات التي اتخذها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، مهمة للغاية، وستعمل على تحفيز وتسريع وتيرة النمو ليس فقط في إمارة أبوظبي والإمارات ولكن في المنطقة بأكملها.

وأضاف:هذا النوع من القرارات واسعة النطاق ستعزز من ثقة المستثمرين وتزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل في أبوظبي، وستعزز مكانة الإمارة على خريطة الاستثمار العالمي.

حزمة القرارات هذه ستعود بالنفع ليس فقط على كبار المستثمرين، ولكن أيضا على الجيل الجديد من رجال الأعمال، وستحفزهم للابتكار، وإقامة مشاريع أحلامهم هنا في أبوظبي.

ومما لا شك فيه أن ذلك سيعزز صورة أبوظبي كأحد أكثر الاقتصادات استقراراً ومركزاً للاستثمارات في المنطقة.

تعتبر حزمة القرارات هذه بمثابة تحفيز للاقتصاد وتساهم بشكل كبير في استمرار النمو الاقتصادي في أبوظبي، كما أنها ستعمل على تعزيز ليس فقط القطاع الحكومي، ولكن أيضا القطاع الخاص، سوف تخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وكأحد كبرى الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقر لها، فإننا نرحب ترحيباً كبيراً بهذا الإعلان، ونتطلع إلى أن نكون جزءاً من مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية»، لكن في المنطقة بأكملها.