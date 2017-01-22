محافظ حضرموت يؤكد مواصلة الحرب ضد «القاعدة»



تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017 حضرموت (الاتحاد) دعا محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك قوات الأمن والجيش إلى وضع الخطط الدقيقة للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم «القاعدة» بهدف تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد على أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة العسكرية والأمنية لتأمين وتسهيل الوصول إلى أماكن تواجد العناصر الإرهابية. جاء ذلك خلال لقاء عقده محافظ حضرموت بالمكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء لمناقشة القضايا الخاصة بتعزيز الأمن العام وزيادة مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة والبرامج التي تنفذها السلطة المحلية لتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الأمن وكذلك الخدمات ذات الارتباط بحياة الناس اليومية. وأشاد المحافظ بموقف ومساندة قوات التحالف العربي مع قيادة السلطة المحلية في كثير من المجالات بدءاً من تطهير المحافظة من العناصر الإرهابية ووصولا لدعم المشاريع والبرامج التنموية.