مقاولون: مبادرات التحفيز الاقتصادي بأبوظبي تعزز النشاط بقطاع البناء والتشييد

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مقاولون ومسؤولون عقاريون، أهمية إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكدوا أهمية التوجيهات الصادرة بشأن إعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بما يساهم في خفض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين، في دعم مسيرة التطور العمراني بالإمارة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن قرار اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس الأول بالبدء في الربع الثالث من العام الحالي بتفعيل عقود وأعمال المبلغ المعتمد بقيمة 3 مليارات درهم لتطوير المحاور الأساسية والمرافق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، ومدينة زايد بالإضافة إلى العمل على ضم قطع الأراضي غير الخاضعة لمخططات البنية التحتية ضمن الأراضي والمساكن القائمة، يسهم بشكل مباشر في تعزيز النشاط بقطاع البناء والتشييد، ويعزز من فرص نمو الأعمال بالقطاع.

وأكد مقاولون أن قطاع المقاولات أكثر المستفيدين من توجيهات القيادة الرشيدة بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات. واجتمعت اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها من قبل المكتب التنفيذي ودائرة المالية أول أمس لمتابعة إجراءات سداد المستحقات المتأخرة، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات، ووافقت على وضع ضوابط واضحة لضمان عدم تكرار التأخير وأقرت تشكيل لجنة فنية تكون مسؤوليتها التدقيق بطلبات المستحقات، وأن تقوم بمثابة لجنة تحكيم لحل المنازعات، بالإضافة إلى دراسة الغرامات المتأخرة والحكم بإعفائها أو تطبيقها.