2840 مشروعاً قيد التنفيذ في دبي بقيمة 411.7 مليار درهم في النصف الأول

يوسف العربي (دبي)

بلغ عدد المشروعات قيد التنفيذ في دبي خلال النصف الأول من العام 2017، نحو 2840 مشروعاً إنشائيا بقيمة 411.7 مليار درهم «112.2 مليار دولار»، بحسب بيانات شركة «بي إن سي» للأبحاث واستشارات البناء.

ووفق البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» تم توقيع 348 عقد إنشاءات جديدا في دبي بقيمة 52.88 مليار درهم «14.41 مليار دولار» خلال الستة اشهر الأولى من العام الحالي.

وتوقعت الشركة المتخصصة في إدارة وتتبع المشروعات أن ترتفع قيمة العقود الإنشائية المبرمة في دبي خلال العام الحالي إلى نحو 92 مليار درهم «25.3 مليار دولار» بنهاية العام الحالي.

وقال أفين غدواني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إن سي نتورك» لـ«الاتحاد»، إن القطاع العقاري في دبي يتميز بالديناميكية والقدرة على تجاوز التحديات ومواصلة النمو لتمتعه بمولدات مستدامة للطلب تتمثل في الاستقرار الأمني والسياسي، فضلا عن تطور البنية التحتية وتوافر البيئة المثالية للاستثمار وممارسة الأعمال.