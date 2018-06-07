أسعار النفط تصعد وسط مشكلات الإمداد في فنزويلا

بكين (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس، في ظل تراجع الصادرات من فنزويلا العضو في «أوبك» لتعوض بعض الخسائر التي منيت بها في الجلسة السابقة، وإن كانت زيادة جديدة في الإنتاج الأميركي ما زالت تؤثر سلباً على الأسواق، وفقاً لما ذكره التجار.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتاً أو 0.7% إلى 75.87 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.5% إلى 65.03 دولار للبرميل. وكان الخام أنهى الجلسة السابقة على انخفاض 1.2% إلى 64.73 دولار للبرميل.

وتكافح فنزويلا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتلبية التزامات الإمداد، حيث تنتظر عشرات الحاويات في الموانئ لنقل النفط. وتنتظر الحاويات لتحميل أكثر من 24 مليون برميل من النفط الخام، وهي تقريباً الكمية نفسها التي شحنتها شركة «بي.دي.في.إس.إيه» الحكومية في أبريل، حسب ما أظهرته بيانات شحن. وأزمة التكدس شديدة لدرجة أن الشركة الحكومية أبلغت بعض عملائها أنها قد تعلن حالة القوة القاهرة، ما يتيح لها تعليق العقود مؤقتاً إذا لم يقبل العملاء بشروط جديدة للتسليم.

غير أن هناك مؤشرات على زيادة الإنتاج خارج «أوبك».

فقد ارتفع إنتاج الخام الأميركي إلى مستوى قياسي جديد في الأسبوع الماضي عند 10.8 مليون برميل يومياً، ليزيد 28% خلال عامين أو بمعدل نمو شهري نسبته 2.3% في المتوسط منذ منتصف 2016.