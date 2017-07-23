فاطمة القبيسي... الإمارات ترعى المواهب وتوفر الفرص للمثابرين

أبوظبي (الاتحاد)

فاطمة القبيسي فتاة إماراتية يتجاوز طموحها مقاييس التمييز، فسعت لتحقيق حلمها في نيل أعلى مراكز التعليم العالي من خلال أفضل الجامعات العالمية والتي يقترن القبول بها على مستويات ذكاء عالية ووفق اشتراطات معينة، القبيسي ولدت لعائلة متميزة والدها محمد القبيسي أسس شركة دار التمويل، كما أن عمتها الدكتورة أمل القبيسي أول رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، وهذا التفرد شجع فاطمة القبيسي للبحث عن طريق جديد للتميز في مجال تخصصها العلمي الذي اختارت القانون مساراً له.

القبيسي المحامية الإماراتية حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة السوربون في أبوظبي، وأول إماراتية تدرس في كلية القانون جامعة هارفارد ونالت شهادة الماجستير من هذه الجامعة، بحسب ما تقول.

تؤكد القبيسي أنها اختارت دراسة القانون؛ لأن دولة الإمارات من الدول التي تستحق بحق مسمى دولة القانون والعدل، لذلك كانت لدي الرغبة الأكيدة في أن أقبل وغيري الكثير على دراسة القانون، بل وأحاول أن أبدع فيه كنوع من التحدي النسائي الذي هو موجود وملاحظ على الساحة الإماراتية، حيث نجد أن العنصر النسائي موجود للمنافسة في المراتب الممتازة بمختلف المجالات، والقانون بالنسبة لي تكليف محض لا تشريف كما عند البعض، حيث إنني أرى العالم من حولي يعج بأمور تعد من الأمور الظالمة أو القاهرة أو ربما تصل لمرحلة البطش والتنكيل، وغالباً ما يكون ضحاياها النساء... أنا أسعى لتمكين المرأة في جميع مناحي الحياة من التعليم إلى ريادة الأعمال والقيادة.

وأضافت: «الكثير من أفراد عائلتي هم بمثابة ملهمين وقدوة، والدي ووالدتي.