فاطمة القبيسي... الإمارات ترعى المواهب وتوفر الفرص للمثابرين

أبوظبي (الاتحاد)
فاطمة القبيسي فتاة إماراتية يتجاوز طموحها مقاييس التمييز، فسعت لتحقيق حلمها في نيل أعلى مراكز التعليم العالي من خلال أفضل الجامعات العالمية والتي يقترن القبول بها على مستويات ذكاء عالية ووفق اشتراطات معينة، القبيسي ولدت لعائلة متميزة والدها محمد القبيسي أسس شركة دار التمويل، كما أن عمتها الدكتورة أمل القبيسي أول رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، وهذا التفرد شجع فاطمة القبيسي للبحث عن طريق جديد للتميز في مجال تخصصها العلمي الذي اختارت القانون مساراً له.
القبيسي المحامية الإماراتية حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة السوربون في أبوظبي، وأول إماراتية تدرس في كلية القانون جامعة هارفارد ونالت شهادة الماجستير من هذه الجامعة، بحسب ما تقول.
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وأضافت: «الكثير من أفراد عائلتي هم بمثابة ملهمين وقدوة، والدي ووالدتي.
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