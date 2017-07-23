منى المنصوري.. تجسد القضايا الإنسانية والحياتية في تصاميم الأزياء

ريم البريكي (أبوظبي)

منى المنصوري سيدة أعمال إماراتية، اختارت الموضة والأزياء مجالاً لنشاطها التجاري، الذي تعدى الجانب الربحي المالي، ليصل عبر رسائل اتخذتها وسيلة لإيصال الصوت الإنساني المتعاطف للقضايا من حوله، حيث تعد المنصوري أول من طرحت رسائل مباشرة تتناول قضايا عدة عبر الأزياء على المستوى العالمي.

تخرجت المنصوري من تخصص مزدوج في الهندسة الجيولوجية والبيولوجية.

عملت كمهندس في صناعة البترول الجيوفيزيائية، ورغم أن موهبتها مختلفة جداً عن مجال دراستها، فقد وظفت المنصوري هذه الموهبة في تصميم الأزياء لتبدأ في عام 1990 في الانطلاق إلى عالم الموضة متحدية بذلك أشهر المصممين العالمين، بتصاميم خاصة تحمل لمساتها وإبداعاتها في تجسيد موديلات تليق بذوق المرأة الإماراتية وتقدمه بأسلوب متطور، حاملة بداخلها حلم توسيع نطاق الاهتمام بالزي العربي التراثي، والزي الإماراتي تحديداً إلى العالمية لتضع لهذه الأزياء موضع قدم في ميدان الموضة العالمية.

تؤكد المنصوري أن نظير جهودها تلك حصدت العديد من الإشادات العالمية، واعتبرت واحدة من أفضل مصممي الأزياء في المنطقة، كما أنها دعت للمشاركة في عدد من عروض الأزياء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إيطاليا وسويسرا وبريطانيا ومصر ولبنان وقطر والبحرين.