فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية العالمية في مايو

روما (رويترز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس: «إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مايو مقارنة مع أبريل، في ظل زيادة حادة لأسعار منتجات الألبان، في حين ارتفعت أسعار الحبوب أيضاً ولكن بوتيرة أبطأ».

وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 176.2 نقطة في المتوسط في مايو مقابل 174.1 في أبريل.

وهذا هو أعلى مستوى منذ أكتوبر العام الماضي، وقالت فاو: «إنه بينما ارتفعت أسعار منتجات الألبان والحبوب انخفضت أسعار الزيوت النباتية والسكر».

وتتوقع فاو أن يصل إنتاج القمح إلى 754.1 مليون طن في عام 2018 مشيرة إلى ارتفاع التوقعات الخاصة بالأرجنتين وكندا والولايات المتحدة، بينما أشارت التقديرات الرسمية من الهند أيضاً إلى إنتاج أعلى من المتوقع هناك.

وتتوقع فاو أن يصل إنتاج الحبوب العالمي إلى 2.61 مليار طن في عام 2018، وهو ما يزيد ثلاثة ملايين طن عن توقعات أولية في مايو.