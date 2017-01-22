هادي يدعو إلى دعم جهود التنمية في بلاده

عدن (الاتحاد)

أطلق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دعوة إنسانية إلى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي والصناديق المانحة والداعمة، دعم الجهود الإنسانية في بلاده، ومساندة جوانب الخدمات والتنمية الأساسية. وأكد هادي أن مدينة عدن أضحت اليوم أكثر أمناً واستقراراً من أي وقت مضى بفضل تكاتف وتعاون الجميع واضطلاع كل مسؤول بمهامه واختصاصاته التي انعكست نتائجها إيجاباً على مستوى معيشة المواطن في المدينة.

جاء ذلك عقب زيارة ميدانية قام بها أمس، إلى كلية الهندسة بجامعة عدن لافتتاح المختبرات العلمية التي بلغت تكلفتها نحو 12 مليون دولار بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.

وأشار إلى أن قطاع التعليم باليمن باعتباره أحد القطاعات الخمسة التي تحتاج إلى تأهيل ومساندة المجتمع الدولي للارتقاء بأوضاع وحياة المواطن اليمني في الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرقات، مؤكداً أن هناك تطوراً متسارعاً في جامعة عدن بمختلف كلياتها وأقسامها لتجاوز التحديات والمعوقات التي خلفتها تداعيات حرب القوى الانقلابية التابعة للحوثي وصالح على عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام. وأضاف هادي أن «الطالب اليمني لديه من الملكات والفهم والكفاءة ما يؤهله على التفوق والإبداع في ظل المناخات الصحيحة التي نشهد بوادرها، ونوجه ونحث القائمين على الجامعة والتعليم العالي على زيادة فرص التأهيل والإبداع والاهتمام بالاحتياجات والتخصصات العلمية النوعية المختلفة».

كما قام الرئيس اليمني بزيارة ميناء عدن للاطلاع على سير أعماله ومستوى الخدمات المقدمة لخدمة الحركة التجارية وجذب خطوط ملاحية جديدة. وتفقد في الميناء معدات مولدات المحطة الكهربائية الجديدة المقدمة من دولة قطر لتحسين قطاع الطاقة والتوليد، ووجّه بسرعة تركيب المولدات الكهربائية وإدخالها للخدمة لمواجهة احتياجات الصيف القادم. وأشاد الرئيس عبدربه منصور هادي بدعم دول التحالف العربي لليمن في ظل ظروفه الاستثنائية الراهنة، مؤكداً أن تلك الجهود ستظل محل اعتزاز وثناء الشعب اليمني.