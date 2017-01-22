الجيش اليمني يتقدم في «نهم» ويطوق ميناء «المخا»

عقيل الحلالي (صنعاء)

حققت قوات الشرعية المدعومة بطيران التحالف العربي، أمس، تقدماً جديداً في بلدة «نهم» القريبة من صنعاء. وأعلن الجيش في بيان «تحرير مواقع جديدة في نهم وسط معارك مستمرة تخوضها القوات المسلحة مع الميليشيات الانقلابية بتغطية جوية من طيران التحالف العربي». ونقل البيان عن مصدر عسكري في المنطقة السابعة بالجيش قوله، إن القوات «تمكنت من تحرير منطقة الصافح الأبيض التي تمتد لأكثر من 4 كيلومترات شمال قرية ضبوعة في جبهة الميمنة» شمال شرق نهم، وأكد المصدر أن القوات الحكومية «تواصل التقدم نحو قرية ضبوعة في ظل معارك مستمرة وسط تقهقر الميليشيات الانقلابية وتكبدها خسائر كبيرة». وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية في صنعاء، عبدالله الشندقي، لـ «الاتحاد»، إن قوات الشرعية حررت الجبال المطلة على منطقتي ضبوعة والحرشفه «اللتين أصبحتا تحت السيطرة النيرانية للقوات»، مؤكداً مصرع 16 من عناصر الميليشيات وجرح عشرات آخرين وأسر 7 منهم خلال المواجهات المسلحة التي استمرت حتى وقت متأخر مساء أمس.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة بدأت بحصار منطقة ضبوعة وقطع طرق إمدادات الميليشيات إليها، مؤكدة أن المنطقة باتت تحت السيطرة النارية للجيش.

وسيمهد استعادة الضبوعة وصول قوات الشرعية إلى «غولة شكوان»، وهي منطقة استراتيجية تقع على مفترق طريقين رئيسين يؤدي أحدهما إلى العاصمة ويتجه الآخر إلى بلدة أرحب الواقعة شمال صنعاء.

وشنت مقاتلات التحالف العربي أمس، قرابة 20 غارة على أهداف للميليشيات في نهم، كما هاجمت مدفعية القوات الحكومية معسكراً للحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي صالح في جبل الصمع وسط أرحب، في هجوم هو الثاني من نوعه.