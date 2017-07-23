«واشنطن بوست»: وزير العدل ناقش حملة ترامب الانتخابية مع سفير روسيا

واشنطن (أ ف ب)

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، أن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز بحث مع سفير موسكو في واشنطن حملة دونالد ترامب الانتخابية خلافا لما كان أكده الأول سابقاً. وكتبت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين لم تسمهم استندوا إلى معلومات حصلت عليها الاستخبارات بعد التجسس على تقارير رفعها السفير سيرجي كيسلياك إلى رؤسائه في موسكو أنه التقى سيشنز مرتين، ومن ثم جلس مع أحد مستشاري ترامب، خلال الحملة.

ولا شك في أن التقرير سيزيد الضغوط على سيشنز الذي يبدو بقاؤه في منصبه مهددا بعدما وجه له ترامب انتقادات لاذعة في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» أعرب فيها عن أسفه لتعيينه. ويأخذ ترامب على سيشنز إدارته لمسألة الاشتباه بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، لا سيما قراره عدم الإشراف على تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي في القضية التي يتهم مقربون من ترامب بالتورط فيها. وكتب ترامب في تغريدة عبر «تويتر» أنه «يجب وقف هذه التسريبات الاستخباراتية غير القانونية».

ونأى سيشنز بنفسه من القضية في مارس بعد الكشف عن لقاء جمعه بسفير موسكو خلال الحملة وبعدما قال خلال جلسة تثبيته في منصبه أنه لم يلتق أي مسؤول روسي في تلك الفترة. ولكن سيشنز أصر انه لم يناقش الانتخابات الرئاسية مع السفير الروسي. وقال حينها «لم أعقد أي اجتماعات مع عملاء روس أو وسطاء روس بشأن حملة ترامب».

ولكن «واشنطن بوست» كتبت أن كيسلياك كتب في تقاريره أن سيشنز ناقش مسائل متصلة بالحملة، بما في ذلك مسائل تتعلق بالسياسات وتهم موسكو.