محمد بن راشد: ثقة كبيرة من الدول الشقيقة والصديقة بقدرات شعبنا

أبوظبي (وام)
رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة بتخريج الدورة السابعة والعشرين من ضباط الأركان في كلية القيادة والأركان المشتركة الذي جرى في مقر الكلية في العاصمة أبوظبي مساء أمس.
ولدى وصول سموه إلى الكلية، استعرض ثلة من حرس الشرف الذي أدى التحية لسموه، ثم صافح مستقبليه، وفي مقدمتهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء ركن جمعة عبيد الكعبي قائد الكلية، إلى جانب عدد من قادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة.
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وأكد قائد الكلية أن وطننا مبارك وعزيز ولا يضاهيه وطن بالنسبة لأبنائه وشعبه - وطن يستحق من كل فرد في شعبنا وقواتنا المسلحة الباسلة الفداء والتضحية، وطن نسمو به ونفخر بأمجاده وتراثه وقيادته وإنجازاته الحضارية والإنسانية.
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