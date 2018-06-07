محمد بن راشد: ثقة كبيرة من الدول الشقيقة والصديقة بقدرات شعبنا

أبوظبي (وام)

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة بتخريج الدورة السابعة والعشرين من ضباط الأركان في كلية القيادة والأركان المشتركة الذي جرى في مقر الكلية في العاصمة أبوظبي مساء أمس.

ولدى وصول سموه إلى الكلية، استعرض ثلة من حرس الشرف الذي أدى التحية لسموه، ثم صافح مستقبليه، وفي مقدمتهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء ركن جمعة عبيد الكعبي قائد الكلية، إلى جانب عدد من قادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم، بعدها ألقى قائد الكلية اللواء ركن جمعة عبيد الكعبي كلمة، رحب فيها بصاحب السمو راعي الحفل، معرباً عن اعتزازه والقوات المسلحة بتخريج هذه الدورة في «عام زايد الخير»، وتزامناً مع مئوية زايد مؤسس دولتنا الحديثة في هذا الصرح الراقي كلية القيادة والأركان - كلية الفكر والعلم العسكري الذي كان وما يزال وسيظل، بإذن الله، وبدعم قيادتنا الحكيمة صرحاً شامخاً ومرجعاً رئيساً للعلوم والمعارف العسكرية.

وأكد قائد الكلية أن وطننا مبارك وعزيز ولا يضاهيه وطن بالنسبة لأبنائه وشعبه - وطن يستحق من كل فرد في شعبنا وقواتنا المسلحة الباسلة الفداء والتضحية، وطن نسمو به ونفخر بأمجاده وتراثه وقيادته وإنجازاته الحضارية والإنسانية.