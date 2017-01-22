محمد بن راشد: المجتمع فريقنا الحقيقي والحكومة ذراع تنفيذية

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التعهيد الجماعي للأفكار أسلوب أثبت نجاحه في التطوير والابتكار وصنع المستقبل.

وقال سموه «فريقنا الحقيقي هو المجتمع بأكمله والحكومة هي ذراع تنفيذية للمشاريع والمبادرات.. كل فرد في مجتمعنا يستطيع المشاركة في صنع المستقبل، والتعهيد الجماعي للأفكار أسلوب جرَّبناه في مجالات كثيرة وأثبت نجاحه وحقق نتائج كبيرة.. لدينا في دبي مشاريع ضخمة، وربما لا يعرف الكثيرون أن العديد من هذه المشاريع الضخمة كانت عبارة عن أفكار صغيرة قدمها أفراد المجتمع وتبنتها الجهات المعنية لنراها اليوم بصورتها الحالية». وأضاف سموه «الأفكار قد تأتينا في أي وقت، ويجب أن لا نتردد في طرحها أبداً، فكم من أفكار بسيطة تحولت بالجهود المخلصة إلى أعمال عظيمة.. مجلسي الذكي مفتوح للجميع على مدار الساعة، وحين أطلقته قبل عام قلت إني سأتابع شخصياً ما تقدمونه من أفكار وملاحظات، واليوم سعدت برؤية العديد من الأفكار وقد تم تنفيذها، وهذه عملية مستمرة ولن تتوقف، وسأستمر بمتابعة ما يطرحه أفراد المجتمع في مجلسي الذكي».

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فاطمة موسى نوابي التي تقدمت بفكرة استخدام الطائرات من دون طيار لمراقبة كفاءة وصيانة خطوط الطاقة، ومنصور الرميثي الذي قدم فكرة التعهيد الجماعي لتقييم المقاولين، وعبدالله السويدي الذي تقدم بفكرة مجلس خبراء المتقاعدين، وإسلام أبوحمدة الذي تقدم بفكرة منهج تثقيف الطلبة عن لغة الإشارة، وعلي محمد البلوشي الذي تقدم بفكرة مضاد الطائرة من دون طيار.

كما كرَّم سموه خمسة أشخاص كانوا الأكثر تفاعلاً بتقديم الملاحظات التطويرية وهم: عمار الشامسي، ومحمد الأنصاري، ومحمد عاصم، ومحمد محسن، ومنصور المنصوري. وكرم سموه الجهات الخمس الأسرع تفاعلاً في الرد على أصحاب الأفكار والملاحظات، وهي: هيئة الصحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.