هموم الذات والوطن في بيت شعر نواكشوط

نظم بيت الشعر في نواكشوط أمس الأول، أمسية شعرية بالتعاون مع «صالون مأمون الأدبي»، استضاف فيها 7 شعراء هم: مولاي اعلي، أمام علي حاجب، أحمدو المختار، سيد محمد ببكر، محمد امبارك أحمد، محمد محمود عبدي، وشمس الدين صالح، وحضرها جمهور أدبي لافت.

بدأت الأمسية بكلمة لرئيس الصالون أحمد الأمين السالم، عبر فيها عن الامتنان والشكر الدائم لبيت الشعر، وإدارته التي احتضنت الفكرة منذ النشأة ولم تأل جهدا في مساعدة الناشئة ودعم هذا الصالون. فيما قدم بعض الأساتذة توجيهات للشباب انصبت حول التمسك باللغة العربية والمحافظة عليها والاستفادة من تجارب الشعراء والنقاد.

واستهل الشاعر المختار بقراءة قصيدة بعنوان «الحلاج»، وقرأ اعلي قصيدة «هايكو»، وألقى إمام علي الحاجب نصاً بعنوان «أهديك هذا القلب»، فيما قدم بقية الشعراء للجمهور قصائد من تجاربهم تناولت الهمّين الوطني والذاتي، إلى جانب نماذج من شعر الغزل.