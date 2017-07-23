حسان سراي الدين: بالقراءة نعبر الزمن

فاطمة عطفة (أبوظبي)
يقول القاص حسان سراي الدين: القراءة هي الوسيلة التي نمارس بها عبور الزمن ومشاركة الآخرين أفكارهم وتجاربهم، وقد نشارك آخرين عوالمهم وأفكارهم في كواكب أخرى في بعض كتب الخيال العلمي.
ويرى حسان أن القراءة ملَكة تتميز بكونها طاقة فردية تختلف من شخص لآخر، حسب تجربته وارتقائه في عالم الثقافة الفسيح، لافتاً إلى أن القراءة حاجة إنسانية مثلها مثل الماء والطعام والهواء، ولولا الكتاب والقراءة لما تكونت الحضارات الإنسانية.
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ويلتف سراي الدين إلى الحكمة الصينية القديمة مقتبساً منها: «اقرأ كتاباً للمرة الأولى تتعرف إلى صديق، اقرأه للمرة الثانية فكأنك تلتقي بصديق قديم»، ثم يتوقف مع الأديب الكبير عباس محمود العقاد، مشيراً إلى أنه تمنى لو امتلك أكثر من حياة كي يقرأ ما رغب من الكتب بعد أن تأكد له أن حياة واحدة لا تكفي لإتمام تلك الرغبة، لافتاً إلى أهمية التفكير في طرق للقراءة الذكية واختصار زمن القراءة.
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أما عن الطريقة المفيدة في القراءة، فإن سراي الدين مع القراءة المتأنية حيث يضع القارئ خطوطاً تحت الفقرات المهمة، ولأنه كاتب، فهو يرجع إلى الملاحظات التي دونها أثناء القراءة.
ويختم حسان سراي الدين أن تنويع مصادر القراءة هو من الأهمية بمكان كأهمية تنويع مصادر الغذاء.