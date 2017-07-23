حاكم الفجيرة يهنئ الأفخم: الإمارات تسابق الزمن نحو التميز والإبداع

الفجيرة (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة سعادة محمد سيف الأفخم، بإعادة انتخابه رئيساً للهيئة الدولية للمسرح (ITI) للمرة الثانية على التوالي، بإجماع أعضاء المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للهيئة التابعة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم «يونسكو».

وأكد سموه أن وصول الإمارات إلى قيادة الحراك المسرحي العالمي وتولي واحد من أبنائها هذا المنصب المسرحي الرفيع لدورتين متتاليتين، محطة إضافية تؤكد ريادة الإمارات العالمية ودورها الحضاري، كما تعكس حالة الغنى الثقافي والمعرفي التي تتميز بها، وإجماع مسرحيي العالم على انتخاب ممثلها للدورة الثانية على التوالي هو اعتراف منهم بدورها المؤثر في دعم الحراك الثقافي والفني في المشهد الثقافي العالمي.

ولفت سموه إلى أن الإمارات تسابق الزمن في إقلاعها نحو التميز والإبداع، معرباً عن سعادته بتزايد أعداد أبنائها في قيادة الحراك الإنساني العالمي، الأمر الذي يؤكد صوابية استراتيجية عملها في الاستثمار بالإنسان بوصفه أحد أعمدة التطور الحضاري في الدولة، مؤكداً في هذا السياق دعمه الأفخم في رئاسة المنظمة الدولية. وكان سعادة محمد سيف الأفخم انتخب رئيساً للهيئة الدولية للمسرح بالإجماع، خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً في مدينة سيقوفيا الإسبانية بمشاركة دولية واسعة بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 700 فنان وفنانة يمثلون مختلف القارات في العالم.

وفور إعلان انتخابه، عبر محمد سيف الأفخم عن اعتزازه بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا المنصب المسرحي العالمي الرفيع، وأهدى فوزه إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، معاهداً قيادة الإمارات الرشيدة على أن يحرص على تعزيز صورة الدولة العالمية ومكانتها الثقافية، ويسهم في تأكيد ريادتها في مواقع التأثير والبناء الحضاري في العالم .