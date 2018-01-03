جمارك أبوظبي تبدأ تطبيق الضريبة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن بدء تطبيق إمارة أبوظبي تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للجمارك، وذلك عبر كافة المنافذ والمراكز الجمركية لأمارة أبوظبي.

وفي السياق نفسه، تم الربط الكامل بين النظام الضريبي الجديد وبين نظام «ظبي» الخاص بإنجاز المعاملات الجمركية إلكترونياً، لتطبيق وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بسهولة ويسر عبر جميع المراكز الجمركية لإمارة أبوظبي.

وأكد راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خلال زيارة تفقدية لمركز جمرك الغويفات الحدودي، ومركز جمرك مطار أبوظبي الدولي، وعدد من المراكز الجمركية الأخرى التابعة للإمارة، على ضرورة التواصل مع المراكز الجمركية.

ووجه المدير العام إدارة المراكز الجمركية للاستمرار في أداء المهام وفق أعلى المعايير وبث روح الفريق الواحد لضمان التطبيق الأمثل للقانون وتحصيل الضريبة الجديدة، والارتقاء بأداء العملية الجمركية، ودعم مسيرة العمل الجمركي من كافة النواحي الفنية والبشرية والتكنولوجية.