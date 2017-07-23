انضمام آسيوي وأجنبي للفريق في معسكر هولندا

منير رحومة (دبي)

لا يزال مصير اللاعب السنغالي موسى سو غامضاً مع فريق «شباب الأهلي -دبي» بعد تقارير إعلامية تركية كشفت نية ناديه السابق فنربخشه التقدم بعرض جديد لإدارة «شباب الأهلي -دبي» لضم اللاعب بصفة نهائية، حيث ينتظر أن تحسم الساعات القليلة المقبلة مستقبل موسى سو، إما بالسفر مع البعثة إلى معسكر هولندا أو الالتحاق بفنربخشه، ومواصلة مشواره في الدوري التركي.

ومن المنتظر أن يشهد المعسكر الخارجي للفريق انضمام لاعبين أجنبيين إلى صفوف الفريق، حيث تم عرض العديد من الأسماء على المدرب كوزمين لاختيار صانع ألعاب ولاعب آسيوي، لكنه فضل عدم التسرع وتقييم احتياجات الفريق بدقة من أجل اختيار اللاعبين المناسبين بالنسبة لأجانب الفريق في الموسم الجديد. وكان كوزمين رفع من نسق تدريبات الفريق بداية من اليوم الثاني للتحضيرات، وذلك بتخصيص حصتين صباحية داخل قاعد «الجيم»، ومسائية في الملعب الفرعي لاستاد راشد، ورغم مشاركة عدد كبير من اللاعبين في التدريبات، فإن الجهاز الفني يتابع الجميع بدقة حرصاً على تقييم الجميع بدقة، والوقوف على جدية مختلف العناصر، والتأكد من مدى قدرتهم على إفادة الفريق الجديد بعد قرار الدمج.

يذكر أن كوزمين كان قد أشار إلى صعوبة المهمة التي تنتظره في الموسم المقبل؛ لأنه مطالب ببناء فريق متجانس، من بين العناصر التي تم اختيارها، وتوظيف اللاعبين بشكل ناجح في التشكيلة التي تمثل الكيان الرياضي الجديد.

ويتوقع أن يشهد المعسكر الخارجي بهولندا تنافساً قوياً بين اللاعبين من أجل انتزاع مركز في التشكيلة الأساسية، حيث ستكون المباريات الودية الست التي سيخوضها الفريق في المعسكر الخارجي مهمة للجهاز الفني لتقييم المستوى والجاهزية.