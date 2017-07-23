البطولة رسالة إلى العالم من «القلب الواحد»

كمال سعد (القاهرة)

رحب خبراء الكرة المصرية بكل الفرق العربية المشاركة في البطولة العربية، وتمنى الجميع أن تخرج في أفضل صورة، وشددوا على أن «أم الدنيا» بلد الأمن والأمان، والأهم نجاح البطولة، لتكون أبلغ رسالة إلى العالم بأن الأشقاء العرب على قلب رجل واحد.

وأكد الخبراء في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن البطولة تضم أفضل الفرق العربية؛ ولذا يتوقع أن تكون المنافسات غاية في الصعوبة، ولم يخفوا شعورهم وأمنيتهم أن يكون طرفي النهائي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وطالبوا الجماهير بالزحف خلف الأندية وحضور المباريات؛ لأن الحضور مطلوب ﻹنجاح أي بطولة.

أعرب محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك عن أمنياته بأن تنجح مصر في تقديم صورة حضارية خلال البطولة، وقال: المنافسات هدفها زيادة التقارب بين الأشقاء العرب، ونأمل أن تنجح «أم الدنيا» في توصيل رسالة قوية للعالم، تؤكد أن الدول العربية على قلب رجل واحد، ولن يفرقها أي شيء مهما حدث.

وشدد ربيع ياسين مدافع الأهلي الأسبق، على أن أمنيته بنجاح البطولة، ووصول الأهلي أو الزمالك إلى النهائي، خاصة أن فرصة كل منهما كبيرة، رغم قوة المنافسين، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث الكبير دليل على مكانة مصر بين الدول العربية، ومدى القوة والترابط بين كل الشعوب الشقيقة.