البطولة رسالة إلى العالم من «القلب الواحد»

كمال سعد (القاهرة)
رحب خبراء الكرة المصرية بكل الفرق العربية المشاركة في البطولة العربية، وتمنى الجميع أن تخرج في أفضل صورة، وشددوا على أن «أم الدنيا» بلد الأمن والأمان، والأهم نجاح البطولة، لتكون أبلغ رسالة إلى العالم بأن الأشقاء العرب على قلب رجل واحد.
وأكد الخبراء في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن البطولة تضم أفضل الفرق العربية؛ ولذا يتوقع أن تكون المنافسات غاية في الصعوبة، ولم يخفوا شعورهم وأمنيتهم أن يكون طرفي النهائي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وطالبوا الجماهير بالزحف خلف الأندية وحضور المباريات؛ لأن الحضور مطلوب ﻹنجاح أي بطولة.
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وشدد ربيع ياسين مدافع الأهلي الأسبق، على أن أمنيته بنجاح البطولة، ووصول الأهلي أو الزمالك إلى النهائي، خاصة أن فرصة كل منهما كبيرة، رغم قوة المنافسين، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث الكبير دليل على مكانة مصر بين الدول العربية، ومدى القوة والترابط بين كل الشعوب الشقيقة.
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