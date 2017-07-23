الزمالك والفتح الرباطي.. «البحث عن الذات»

كمال سعد (الإسكندرية)

يلتقي الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي، في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة «الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي»، باستاد الإسكندرية، ضمن المجموعة الثانية للبطولة العربية، ولن يكون اللقاء سهلاً، خاصة على أصحاب القميص الأبيض، لأسباب عدة أبرزها الحالة المعنوية السيئة للاعبين، بعد الخروج من بطولة أفريقيا، وعدم المنافسة على لقب الدوري، والخسارة من الأهلي في «القمة»، وأدى ذلك إلى حلة انعدام الثقة بين اللاعبين بعضهم البعض والجهاز الفني والجماهير التي انقلبت على الجميع، ليصبح الموقف غاية في الخطورة، ولا بديل أمام «الأبيض» إلا استعادة عافيته، وإلا تصبح العواقب وخيمة على الصعد كافة.

وتعد المواجهة مصيرية بالنسبة للزمالك، ولا بد من تحقيق الذات، بعد أن فقد كل اللاعبين والبرتغالي إيناسيو المدير الفني الكثير، وأصبحت هناك فجوة، ولا بديل عن العودة، وفى أسرع وقت ممكن، ولعل البطولة فرصة سانحة من المتوقع أن يستغلها لاعبو الزمالك للإعلان عن أنفسهم، حتى لا يعودون للبكاء على اللبن المسكوب، ووقتها تنقلب الأمور رأساً على عقب!

ويعمل إيناسيو وجهازه المعاون للقاء ألف حساب، واستعد له جيداً وسط طوفان المشاكل والأزمات التي حاصرته طوال الفترة الماضية، وحرص على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه للرفع من حالتهم المعنوية السيئة، وتذكرهم بأنهم يرتدون قميص واحداً من الأكبر الأندية، وأن مواجهة الفتح لن تقبل القسمة على اثنين.

ووضح من خلال التدريب الأخير أن إيناسيو وطارق يحيى المدرب العام الجديد ركزا على اللعب بخطة متوازنة، وترفع شعار الهجوم «الحذر والمحسوب» خوفاً من مفاجآت الفريق المغربي الذي يضم بين صفوفه مجموعة من أبرز اللاعبين، وبعضهم يمثل منتخب بلاده.

وظهر من المران أن المدرب البرتغالي يعتمد في خطته على التمركز الجيد وسط الملعب، للسيطرة على الكرة والتحكم في إيقاع اللقاء، مع فتح اللعب من على الأطراف، عن طريق العائد حازم إمام الذي ظهر بمستوى طيب، وتألق في مركز الظهير الأيمن، ومن المنتظر أن يكون أحد أبرز الأوراق الرابحة، وفى الجبهة اليسرى، هناك حسنى فتحي، ووضح أنه لا بديل عن الدفع به، حيث لم يصطحب إيناسيو غيره في هذا المركز، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة وسرعة مهاجميه لخطف هدفاً مبكراً عن طريق حسام باولو وباسم مرسى.

ورغم إخفاقات الزمالك، إلا أنه يملك مجموعة من اللاعبين، بمقدورهم تنفيذ التعليمات، وحصد أول انتصار يفتح باب الأمل والتفاؤل، ويعيد جسور الود والتواصل مع عشاق القميص الأبيض، وينتظر يعتمد الفريق في لبطولة بصفة أساسية على المجموعة التي تضم أحمد الشناوي، محمد مجدي، طارق حامد، أحمد توفيق، إبراهيم عبد الخالق، إبراهيم صلاح، حازم إمام، شيكابالا، حسني فتحى، دونجا، معروف يوسف، باسم مرسي، أحمد رفعت، حسام باولو، علي جبر، محمود حمدي الونش، عمر صلاح، وأحمد أبو الفتوح.

وإذا كان الزمالك لديه حافز الفوز لتصحيح أوضاعه ومصالحة جماهيره، فإن الرغبة نفسها لدى الفتح الرباطي الذي حضر لتقديم أفضل العروض، ولن يكون ضيف شرف حسب وصف مديره الفني الشاب وليد الركراكي الذي يحدوه الأمل في تمثيل الكرة المغربية بأفضل صورة، بعد نجاحه في قيادة فريقه لاحتلال المركز السابع في الدوري، وتأهله إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الأفريقي.

واكتفى الفتح الرباطي بمعسكر تدريبي في الرباط، قبل التوجه إلى الإسكندرية بتشكيلة ضمت 26 لاعباً بينهم هشام العروي العائد من الإصابة، والصفقات الجديدة سعد آيت الخرصة، وحمزة السمومي، وإبراهيم البحراوي، ولامين دياكيتي، وزكريا بلمعاشي، ووضع الركراكي لمساته على الخطة والتشكيلة خلال التدريب الأخير، وركز على الجانب الدفاعي ومراقبة مفاتيح لعب الزمالك، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة بحثاً عن هز الشباك البيضاء.