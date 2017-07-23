«العنابي» يخسر «ضربة البداية» أمام نصر حسين داي

محمد سيد أحمد (القاهرة)

خسر الوحدة ضربة البداية، في افتتاح المجموعة الأولى للبطولة العربية أمام نصر حسين داي الجزائري بهدفين دون مقابل مساء أمس على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وسجل الفريق الجزائري هدفيه في الشوط الأول، بواسطة الثنائي توفيق عدادي في الدقيقة 10 وأحمد قاسمي في الدقيقة 45 ليحصد أول ثلاث نقاط في رصيده.

وشهدت المباراة أول حالتي طرد في البطولة للثنائي تيجالي مهاجم الوحدة، وحسين العرفي لاعب نصر حسين، وتشهد الجولة الثانية في المجموعة ذاتها الثلاثاء المقبل مواجهة الوحدة نظيره الأهلي المصري، فيما كان افتتاح الجولة بلقاء نصر حسين داي بالفيصلي الأردني، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي أوائل المجموعات الثلاث للبطولة، بجانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

واستهل الروماني ريجيكامب مدرب «العنابي» الذي افتقد خدمات لاعبه المغربي مراد باتنا بداعي الإصابة، المباراة بطريقة 4 -4 – 3، ودفع بتشكيلة ضمت راشد علي في حراسة المرمى، والرباعي محمد سيف، شانج أو ريم، حمدان الكمالي، سلطان برغش في الدفاع، والثلاثي محمد عبدالباسط، سلطان الغافري، خالد باوزير في الوسط، في المقدمة خليل الحمادي، محمد الشحي، تيجالي.

وجاءت أفضلية البداية لمصلحة نصر حسين داي، والذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكراً في الدقيقة العاشرة بواسطة مهاجمه توفيق عدادي، والذي استغل خطأ دفاعياً في إعادة كرة قصيرة من المدافع محمد سيف للحارس راشد علي، استغلها مهاجم الفريق الجزائري في افتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الأول في البطولة.