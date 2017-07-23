«ألعاب القوى» يثمن دعم سفارة الدولة في تونس

دبي (الاتحاد)

توجه اتحاد ألعاب القوى برئاسة المستشار أحمد الكمالي بالشكر إلى سالم عيسى الزعابي سفير الدولة في تونس تثميناً للاهتمام العالي والدعم الذي لقيه منتخبنا لألعاب القوى أثناء مشاركته في البطولة العربية، التي اختتمت مؤخراً في تونس وتمكنت خلالها العداءة علياء محمد سعيد من الفوز بميداليتين ذهبيتين في سباقي 5000 و10000 متر. ووجه صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد رئيس الوفد الشكر والتقدير لجميع منتسبي سفارة الدولة في تونس، التي قدمت كل ما يمكن في سبيل راحة أعضاء الوفد، مثنياً على اللقاء الذي جمع السفير سالم عيسى الزعابي بالوفد عقب نيل علياء ميداليتين ذهبيتين، إضافة إلى عدد من النتائج الطيبة والإيجابية لبقية المتسابقين. حضر اللقاء أعضاء الاتحاد سحر العوبد وراشد الجربي والمدير الفني البطل العالمي سعيد عويطة.

وعبر سفير الدولة في تونس عن سعادته لإنجازات ألعاب القوى، متمنياً أن تنجح بقية الألعاب في تحقيق الإنجازات للدولة، ووصف فوز علياء محمد سعيد بذهبيتي سباقي 5000، و10000 متر، بالإنجاز المميز للرياضة الإماراتية عموماً، والتاريخي في سجل البطلة، وأنه بمثابة استعداد جيد للاستحقاقات المقبلة.