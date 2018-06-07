بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

واصلت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بدعم من «التحالف العربي» التقدم في محاور وجبهات القتال على مشارف مركز محافظة الحديدة على الساحل الغربي، وسط تأكيد مصادر طبية مقتل 63 عنصرا وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران التي أعلنت حالة الطوارئ في مستشفيات المحافظة في ظل تزايد خسائرها.

وأكدت مصادر عسكرية أن الغارات النوعية لطيران التحالف ساهمت في إنهاك القدرات العسكرية للميليشيات وتشتيت صفوفها، فيما عززت عمليات المقاومة التقدم أكثر باتجاه مطار الحديدة، الذي بات على بعد بضعة كيلومترات. وقالت إن مناطق بيت الفقيه والجراحي وزبيد وحيس والتحيتا شهدت معارك عنيفة بين قوات المقاومة والميليشيات، في حين شنت مقاتلات التحالف غارات على تعزيزات وتجمعات الانقلابيين أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

كما شهدت مواقع في مفرق الفازة وصولا إلى منطقة المدمن في مديرية التحيتا ومفرق الجاح الواصل إلى منطقة الحسينية في مديرية بيت الفقيه والمناطق الواصلة من شرق حيس وصولاً لجبل رأس وشمالاً لحدود الجراحي معارك عنيفة تكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة بين قتيل وجريح.

وقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات في محاولة تسلل قرب منطقة الطائف في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. واستهدف طيران «التحالف» تحركات ومواقع الميليشيات في مناطق المشرعي وأطراف الجراحي والتحيتا والحسينية، حيث تمكنت الضربات النوعية والدقيقة من تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للانقلابيين الذين لجأ بعضهم إلى الفرار. كما قصفت مقاتلات التحالف مواقع للانقلابيين قرب المزارع الكثيفة في مديرية المراوعة بالمحافظة سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.