ذهبيتان وبرونزيتان لجودو الإمارات في هونج كونج

هونج كونج (الاتحاد)

فاز لاعبو منتخبنا الوطني للجودو بذهبيتين وبرونزيتين في بطولة كأس آسيا للناشئين والشباب للجودو، التي انطلقت أمس الأول بهونج كونج في مرحلتها الآسيوية الأولى والتي تختتم اليوم بمشاركة 14 دولة. ونال علي الدرمكي ذهبية وزن فوق 90 كجم، وحصد زميله أحمد فيصل النقبي ذهبية تحت 50 كجم، في حين نجحت ميثة عبدالله بحصد برونزية وزن 57 كجم، وتعد أول إماراتية تحرز ميدالية آسيوية للجودو، ونال زميلها أحمد الحوسني البرونزية الثانية في وزن 55 كجم.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني للجودو للشباب والناشئين، وصلت هونج كونج أمس الأول، ووجدت ترحيباً حاراً في إطار اهتمام الاتحاد على المشاركة في البطولات الآسيوية، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على منح اللاعبين الصاعدين فرصة الاحتكاك بمختلف الخبرات، خصوصاً أن مثل هذه المشاركات تتيح تلك الفرصة أمام المنتخبات لتحقيق النتائج الإيجابية المتقدمة، تمهيداً للظهور القوي في أولمبياد الشباب المقبل بعدما تم اعتماد جميع اللاعبين ضمن التصنيف الدولي مع احتساب نقاط البطولة الآسيوية للتأهل الأولمبي، وهو ما يعزز اهتمام المنتخبات الآسيوية بالمشاركة في بطولة هونج كونج. وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، على الاطمئنان على أحوال البعثة في هونج كونج، عبر اتصال هاتفي مع محمد جاسم، رئيس البعثة، عضو مجلس الإدارة، أمين السر المساعد، متمنياً للاعبين التوفيق وحصد المراكز الأولى والميداليات الذهبية وذلك مع اقتراب البطولة من محطة الختام مساء اليوم، على غرار البطولة الماضية التي شهدت تألق شباب الإمارات في موسم الجودو 2016. يذكر بأن بعثة منتخبنا تضم المدرب الياباني نويا هاراجوتشي، فضلاً عن خليفة الحوسني وزن 73 كجم لفئة الشباب والفائز أخيراً بفضية بطولة العالم الرياضية للمدارس التي أقيمت في الهند، و5 لاعبين ولاعبة من فئة الناشئين هم علي حسن الدرمكي، أحمد فيصل النقبي، أحمد الحوسني في فئة تحت 60 كجم، ومصبح الشامسي ضمن فئة تحت 66 كجم، بجانب اللاعبة الواعدة ميثة عبدالله النيادي ضمن فئة الناشئات.