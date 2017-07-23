30 زورقاً في السباق الرئيس للفورمولا - 2 اليوم

خالد السعدي (أنتويرب)

ضربت زوارق الفورمولا - 2 رقماً قياسياً في ثانية جولات بطولة العالم، التي تقام في مدينة أنتويرب البلجيكية، حيث وصل عدد الزوارق المشاركة إلى 30 زورقاً، حيث ينطلق اليوم السباق الرئيس، والتي يشارك فيها وبقوة فريق أبوظبي بنجومه راشد القمزي ومحمد المحيربي في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت بلجيكا، مع دخول 20 زورقاً فقط للمنافسة في ضوء التصفيات، بناء على قرار اللجنة المنظمة للسباق، من أجل ضمان الأمن والسلامة في مسار المنافسة.

واستعد زورقي أبوظبي 35 و36 من أجل خوض المنافسة والتحدي للوصول إلى المراكز الأولى وإثبات التفوق والجدارة بأن تكون صدارة البطولة إماراتية، وأكد راشد القمزي أنه يشارك من أجل الفوز وتحقيق الانتصار في المنافسة، كما أشاد بتجهيز زورقه القوي وإعداده قبل السباق. وقبل انطلاق السباق يتصدر زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي الترتيب العام للمنافسة برصيد 20 نقطة، بعد إحرازه المركز الأول في الجولة الماضية، ويلاحقه في المركز الثاني السويدي جوناس أوستربيرج برصيد 15 نقطة وثالثاً الليتواني إدجاروس ريابكو ورصيده 12 نقطة، وتشهد الجولة الحالية عودة بطل العالم في النسخة الماضية، وهو السويدي بيري لوندن، حيث لم يشارك في الجولة الأولى معلناً عن اعتزاله ليتراجع ويعود للمشاركة مجدداً في الجولة الحالية. وينتظر فريق أبوظبي تحدٍ صعب في هذه الجولة، ومطالب القمزي الصغير باحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى، لكي يبقي على حظوظه عالية من أجل المنافسة على اللقب العالمي. وينطلق التحدي اليوم مع الاجتماع الخاص بالمتسابقين في تمام الساعة التاسعة والربع، ثم انطلاق السباق الرئيس في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت بلجيكا، وهي الرابعة والنصف ظهراً بتوقيت الإمارات، وسيكون مسار السباق طويلاً بعض الشيء، حيث يبلغ طوله 2500 متر في المجمل، وهو ما يجعله يندرج تحت قائمة المسارات الطويلة، والتي تحتاج إلى الكثير من التحمل والصبر في مسافاته الطوية لسباقات الفورمولا - 2، ويشكل أيضاً تحدياً مضاعفاً للفرق المشاركة والزوارق من خلال قدرتها على الوصول إلى سرعات عالية.

من جهته، أكد سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق على اكتمال الإعداد والتجهيز بالنسبة لزوارقي فريق أبوظبي قبل انطلاق المنافسة، والتحضير الذي يتناسب مع قوة الحدث ومكانته العالمية، وقال: الاستعداد والجاهزية موجودة لدى فريقنا بحكم المشاركة المستمرة والحضور الدائم في البطولات خلال الموسم الحالي، ولا أنسى أنه من مايو الماضي وحتى الآن خاض الفريق تحدي أربعة بطولات مختلفة وثلاثة معسكرات خارجية، وهو ما يعني أنه في قمة عطائه ولياقته، وجاهزون تماماً للمنافسة، وتوقع الرميثي أن يكون سباق اليوم مليئاً بالإثارة.

سلطان بن خليفة يتابع الأبطال

أنتويرب (الاتحاد)

حرص سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على الوقوف على آخر استعدادات وجاهزية الفريق قبل انطلاق السباق الرئيس اليوم، وتواصل سموه مع سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي من أجل الاطمئنان على المتسابقين ومدى استعدادهم للمنافسة، وكان لسموه كلمة مع المتسابقين شد من خلالها من أزرهم، وأعطاهم دفعة معنوية كبيرة قبل المشاركة في المنافسة الصعبة اليوم.