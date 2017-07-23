أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار لاتست بوش الفرنسي عصر اليوم سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري بيركجاي)، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق (قوائم)، البالغة جائزته المالية 25 ألف يورو، وذلك برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة، تحت شعار: «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم تزيد من عام إلى عام، إضافة للفعاليات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.

وتشارك في سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، 6 خيول تتصدرها الفرس «مبروكة» لـ (ياس) لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويشرف عليها المدرب دي جوليمين، وبقيادة ألكساندر جافلان.

وكانت «مبروكة» البالغة من العمر خمس سنوات، والمنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «شمايل» قد خاضت 13 سباقاً، حققت خلالهما الفوز 7 مرات، وحلت في المراكز الشرفية 6 مرات، وجمعت مكاسب مالية بلغت 134.500 يورو.