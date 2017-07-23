حفل تكريم أبطال الشطرنج 3 أغسطس

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد الشطرنج، إقامة حفل تكريم أبطال موسم 2016، يوم 3 أغسطس المقبل، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، قبل بطولة الإمارات الفردية التي تنطلق يوم 4 أغسطس المقبل بناديي الشارقة ودبي للشطرنج.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور سرحان حسن المعيني وبحضور الأعضاء وذلك بمقر الاتحاد، بمنطقة مردف بدبي، واعتمد فيه جميع التقارير الفنية والمالية والإدارية واستعرض الاجتماع معسكر المنتخبات الوطنية، في العاصمة البولندية وارسو والمشاركة في بطولة نايدورف الدولية، من 4 إلى 18 يوليو الجاري، ويضم المعسكر 10 لاعبين وقع عليهم الاختيار رجالاً وناشئين وناشئات هم سعيد إسحاق وعثمان موسى وجاسم عبدالرحمن وعمر نعمان وإبراهيم سلطان وسالم أحمد وعمران الحوسني وعمار السدراني ووديمة حميد ووافية درويش.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد بعودة المعسكرات الخارجية للمنتخبات، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للصالات والألعاب القتالية من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل في تركمنستان، ضمن خطة الاتحاد لتجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وبطولة العرب، بجانب تجهيز روضة السركال للمشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 8 سنوات، والتي تقام من 21 إلى 31 أغسطس المقبل، بالبرازيل.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد أن هناك ترتيبات خاصة لحفل ختام الموسم 2016، وكشف عن تكريم سعيد المقبالي رئيس الاتحاد السابق تقديراً لجهوده وما قدمه للعبة في الدورة الانتخابية الماضية، ورؤساء الأندية تقديراً لكل ما يقدمونه من دعم للعبة وللمنتخبات الوطنية والتعاون مع الاتحاد في تنفيذ الخطط والبرامج.