18 قتيلا و90 جريحا في انفجار بغداد

بغداد (رويترز)

قال مصدر بالشرطة العراقية إن 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 90 آخرين في انفجار بحي مدينة الصدر في بغداد اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات من مكان الحاث سيارة مدمرة وبناية لحقت بها أضرار وأشخاص يجهشون بالبكاء حزنا على ذويهم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان مقتضب إن الحادث وقع نتيجة انفجار مستودع للذخيرة وإن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الواقعة.

وقال المصدر بالشرطة إن الذخيرة كانت مخزنة في مسجد وإن الانفجار وقع خلال نقلها من المسجد إلى سيارة كانت متوقفة على مقربة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن الانفجار اعتداء "إرهابي" على المدنيين وتسبب في سقوط "شهداء" ومصابين.

ولم تذكر السلطات تفسيرا للتضارب بين البيانين.

ومدينة الصدر هي معقل رجل الدين مقتدى الصدر الذي فازت كتلته السياسية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو .

وأمر البرلمان اليوم بإعادة فرز الأصوات يدويا بعد يوم من قول رئيس الوزراء إن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".

وفي مايو استهدف تفجيران مكاتب للحزب الشيوعي العراقي المشارك في كتلة الصدر.