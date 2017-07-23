سباق سبارتان الدولي ينطلق 10 نوفمبر في حتا

دبي (الاتحاد)

تستضيف منطقة حتا 10 نوفمبر المقبل سباق «إكس دبي سبارتان ريس الدولي» الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ويعد أحد أشهر سباقات التحمل في العالم، ويخوض فيه المشاركون منافسات قوية وصعبة يتخطون خلالها أكثر من 90 عقبة على مسافة 45 كيلومتراً.

وتنطلق المنافسات من أمام مركز الدراجات الجبلية بجبل حتا، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحدث ويمكن المشاركة بشكل فردي أو جماعي (فرق)، ويتاح التسجيل لجميع الأعمار والجنسيات في مختلف فئات السباق، ويتضمن السباق ثلاث فئات رئيسة هي سبارتان سبرنت الخاصة بالهواة والمبتدئين، وسبارتان سوبر الخاصة بالمحترفين، وسبارتان بيست هي الأصعب على الإطلاق والتي لا يشارك فيها إلا فئة محددة من المتنافسين القادرين على تجاوز عقبات هذا النوع من السباقات وإكماله حتى نهايته، بالإضافة إلى الفئة الرابعة، وهي المخصصة للأطفال من عمر 4 إلى 15 عام وهي سبارتان جونيور.