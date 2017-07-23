فيصل ورفاقه يدخلون أجواء الألعاب العالمية ببولندا

فورسكلاف (الاتحاد)

دخل بطلنا العالمي فيصل الكتبي ورفاقه من أبطال الجو جيتسو يحيى الحمادي، ومحمد القبيسي، وطالب الكربي مرحلة الإعداد الأخيرة في المعسكر التدريبي المكثف المقام بمدينة فورسكلاف البولندية، من أجل التكيف مع أجواء النزالات والمنافسة بقوة على ميداليات «فن الترويض» بدورة الألعاب العالمية التي تنظمها بولندا بمدينة فورسكلاف، والتي يشارك فيها الجو جيتسو للمرة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة عبارة عن حدث دولي متعدد الرياضات، يضم أنشطة رياضية لم يتم التنافس عليها في دورة الألعاب الأولمبية. ويتم تنظيمها من قبل الجمعية الدولية للألعاب العالمية، وهي جهه معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وتقام الألعاب العالمية كل أربع سنوات، وتحديدا بعد كل سنة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وسوف تقام منافسات الجو جيتسو يومي الجمعة والسبت المقبلين ويقود التدريبات الجهاز الفني المكون من روبيرتو ليما ورامون داسيلفا، واللذين بدوريهما طلبا الاطلاع على قائمة المشاركين في النزالات للتعرف إلى المنافسين المباشرين لأبطال الإمارات، ودراسة أساليب كل منهم.