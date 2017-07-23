مبارك ‬النعيمي: يروّج الإمارة عالمياً

لاهاي (الاتحاد)

‬أشاد ‬مبارك ‬النعيمي ‬مدير ‬إدارة ‬الترويج ‬الخارجي ‬في ‬هيئة ‬أبوظبي ‬للسياحة ‬والثقافة، ‬بفعاليات ‬النسخة ‬التاسعة ‬التي ‬شهدت ‬زيادة ‬في ‬عدد ‬الفعاليات ‬هذا ‬العام، ‬وإضافة ‬دول ‬جديدة ‬انتقل ‬إليها ‬المهرجان ‬الذي ‬أصبح ‬جزءاً ‬من ‬خارطة ‬الفروسية ‬في ‬الإمارات.

وعبر‎ ‬النعيمي ‬عن ‬فخر ‬هيئة ‬أبوظبي ‬للسياحة ‬والثقافة، ‬بأن ‬تكون ‬ضمن ‬رعاة المهرجان، قائلاً ‬إن ‬النتائج ‬التي ‬تحققت ‬على ‬أرض ‬الواقع ‬خلال ‬فترة ‬وجيزة، ‬تجعل ‬كل ‬الجهات ‬تفخر ‬بهذا ‬الوجود،ومشيراً ‬إلى ‬أن ‬أبوظبي ‬عاصمة ‬الخيول ‬العربية ‬في ‬العالم، ‬قادرة، ‬بفضل ‬هذا ‬الاهتمام ‬والمهرجان ‬الكبير، ‬أن ‬تحقق ‬التطوير ‬للسباقات ‬العربية ‬في ‬مختلف ‬أنحاء ‬العالم.

وأكد‎ ‬أن ‬المهرجان ‬لعب ‬دوراً ‬حيوياً ‬في ‬الترويج ‬السياحي ‬للعاصمة، ‬من ‬خلال ‬انتشاره ‬في ‬جميع ‬قارات ‬العالم، ‬حتى ‬وصل ‬عدد ‬السياح ‬حالياً ‬إلى ‬حوالي ‬10 ‬ملايين ‬سائح.

وقال‎ ‬النعيمي ‬إن ‬دعم ‬الهيئة ‬للمهرجان، ‬يأتي ‬انطلاقاً ‬من ‬الدور ‬الإيجابي ‬الذي ‬يقوم ‬به ‬السباق ‬في ‬الترويج ‬للعاصمة ‬أبوظبي.