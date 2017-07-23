مبارك ‬النعيمي: يروّج الإمارة عالمياً

لاهاي (الاتحاد)
أشاد مبارك النعيمي مدير إدارة الترويج الخارجي في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بفعاليات النسخة التاسعة التي شهدت زيادة في عدد الفعاليات هذا العام، وإضافة دول جديدة انتقل إليها المهرجان الذي أصبح جزءاً من خارطة الفروسية في الإمارات.
وعبر النعيمي عن فخر هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بأن تكون ضمن رعاة المهرجان، قائلاً إن النتائج التي تحققت على أرض الواقع خلال فترة وجيزة، تجعل كل الجهات تفخر بهذا الوجود،ومشيراً إلى أن أبوظبي عاصمة الخيول العربية في العالم، قادرة، بفضل هذا الاهتمام والمهرجان الكبير، أن تحقق التطوير للسباقات العربية في مختلف أنحاء العالم.
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وقال النعيمي إن دعم الهيئة للمهرجان، يأتي انطلاقاً من الدور الإيجابي الذي يقوم به السباق في الترويج للعاصمة أبوظبي.