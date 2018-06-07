القحطاني: حمد بن جاسم يتباكى بدموع التماسيح

أبوظبي (مواقع إخبارية)

رد المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني على تصريحات وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر، الذي حاول تحميل دول المقاطعة مسؤولية أزمة دول الخليج، والإضرار بمجلس التعاون الخليجي. واعتبر القحطاني في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»، أن الوزير السابق يتباكى بدموع التماسيح، قائلاً: «يتباكى بدموع التماسيح على مجلس التعاون ويدعي أننا نخالف أنظمة المجلس التي يجب أن تكون بالإجماع. يقول هذا الكلام التافه لأكثر من نصف دول المجلس التي قاطعته! فأين كان الصف الخليجي الموحد الذي يدعي حين استمرت قطر لـ 21 سنة بالنهش فيه كالسرطان القاتل».

ورداً على وصف حمد بن جاسم الملك سلمان بكبير العائلة الخليجية، قال القحطاني: «صدق وهو كذوب حين قال إن خادم الحرمين الشريفين هو كبير العائلة الخليجية. وصدق حين تكلم عن حكمته. ومن حكمته -حفظه الله- أنه أيقن أن لا فائدة من الصبر على الصغار، وأن تأديب الصغير جزء من تربيته وتقويمه».

إلى ذلك، رد على تساؤل الوزير القطري السابق، حول الأدلة ضد سياسة الدوحة، قائلاً: «يقول أين الأدلة ضد سلطة شرق سلوى؟ لو لم يكن من بركات هذه الأزمة إلا تحول قناة الجزيرة وباقي إعلام الظل الذي لطالما أنكروا تبنيه وتمويله لبوق للسلطة مثله في ذلك مثل إذاعة قطر لكفى».

كما وصف القحطاني تصريحات بن جاسم بالكاذبة، قائلاً: «مازال يكذب حتى يصدق كذبته. يقول إن هناك قوانين تمنع تعاطفنا مع الشعب القطري. كل سعودي وخليجي وعربي ومسلم يتعاطف مع الشعب القطري. وبينهم وبين أهلهم بالسعودية روابط القربى والأصل والنسب. فأين هو هذا القانون؟ أم أنه يقصد كذبته عن سن السعودية لقانون بمنع التعاطف مع قطر؟».

أما عن تصريحات حمد بن جاسم بشأن الترفيه في السعودية، فقال القحطاني: «ما زال يعتقد أنه داهية محنك بتعريضه بالترفيه بالسعودية. يا بن جبر الترفيه بالسعودية وفق عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا. هو ترفيه بريء لا تفهمه ولا تعرفه».