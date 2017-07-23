نورة ‬السويدي: ‬السباقات تدعم ‬ارتباط ‬المرأة ‬بالفروسية

لاهاي (الاتحاد)

‬أشادت ‬نورة ‬خليفة ‬السويدي ‬مديرة ‬الاتحاد ‬النسائي ‬العام، ‬رئيسة ‬لجنة ‬الرياضة ‬النسائية، ‬بدعم ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬«أم الإمارات»، ‬المتواصل ‬للمرأة ‬الإماراتية ‬بشكل ‬عام، ‬والرياضية ‬بشكل ‬خاص.

وأكدت‎ ‬أن ‬السباقات ‬التي ‬تحمل ‬اسم ‬سموها ‬الغالي، ‬تمثل ‬دعماً ‬كبيراً ‬لرياضة ‬الفروسية ‬وارتباط ‬العنصر ‬النسائي ‬بهذه ‬الرياضة ‬الأصيلة ‬التي ‬تعتبر ‬فيها ‬الإمارات ‬من ‬الدول ‬الرائدة ‬في ‬العالم.

وأضافت: إن‎ ‬الدعم ‬الذي ‬يقدمه ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان، ‬والدور ‬الرائد ‬الذي ‬تقوم ‬به ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك «‬أم ‬الإمارات»، ‬في ‬شتى ‬المجالات، ‬كان له ‬المردود ‬الإيجابي ‬في ‬إبراز ‬الوجه ‬المشرق ‬للمرأة ‬الإماراتية ‬واكتسابها ‬الاحترام ‬العالمي، ‬من ‬خلال ‬مشاركة ‬فارسات ‬الإمارات ‬في ‬المحافل ‬الدولية ‬في ‬سباقات ‬السرعة ‬والقدرة، متمنيةًَ ‬التوفيق ‬لجميع ‬المشاركات، و‬كل ‬القائمين ‬والمنظمين ‬في ‬فعاليات ‬النسخة ‬التاسعة ‬من ‬المهرجان.