نورة ‬السويدي: ‬السباقات تدعم ‬ارتباط ‬المرأة ‬بالفروسية

لاهاي (الاتحاد)
أشادت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الرياضة النسائية، بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، المتواصل للمرأة الإماراتية بشكل عام، والرياضية بشكل خاص.
وأكدت أن السباقات التي تحمل اسم سموها الغالي، تمثل دعماً كبيراً لرياضة الفروسية وارتباط العنصر النسائي بهذه الرياضة الأصيلة التي تعتبر فيها الإمارات من الدول الرائدة في العالم.
وأضافت: إن الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والدور الرائد الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في شتى المجالات، كان له المردود الإيجابي في إبراز الوجه المشرق للمرأة الإماراتية واكتسابها الاحترام العالمي، من خلال مشاركة فارسات الإمارات في المحافل الدولية في سباقات السرعة والقدرة، متمنيةًَ التوفيق لجميع المشاركات، وكل القائمين والمنظمين في فعاليات النسخة التاسعة من المهرجان.