9 ‬فارسات ‬في ‬الجولة ‬العاشرة ‬لبطولة ‬العالم ‬للسيدات

ياسر قاسم (لاهاي)
يحتضن اليوم مضمار «دوندخت» في لاهاي - هولندا، فعاليات الجولة العاشرة من بطولة العالم على كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، ضمن النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ليواصل المهرجان رحلاته المكوكية حول قارات العالم، تحت شعار «عالم واحد 6.. قارات أبوظبي العاصمة».
وتأتي إقامة المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، الذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، وكأس زايد، كأس مزرعة الوثبة ستد، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» في هوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «ايفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «المفتوح»، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.
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ويشهد السباق مشاركة 9 فارسات من مختلف دول العالم هن الألمانية كلوديا فليشنر صاحبة الـ 34 عاماً والتي نالت رخصة السباقات قبل 6 سنوات وحققت خلال مشوارها 11 فوزاً في 105 مشاركات ومن أهم الانتصارات التي حققتها على حصانها الخاص «اللورد ايمري» على مضمار سانت كلاود.
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