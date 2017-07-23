9 ‬فارسات ‬في ‬الجولة ‬العاشرة ‬لبطولة ‬العالم ‬للسيدات

ياسر‎ ‬قاسم (لاهاي)

يحتضن‎ اليوم ‬مضمار «‬دوندخت» ‬في ‬لاهاي ‬- هولندا‬، ‬فعاليات ‬الجولة ‬العاشرة ‬من ‬بطولة ‬العالم ‬على ‬كأس ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬للسيدات، ‬ضمن ‬النسخة ‬التاسعة ‬من ‬مهرجان ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬العالمي ‬للخيول ‬العربية ‬الأصيلة، ‬ليواصل ‬المهرجان ‬رحلاته ‬المكوكية ‬حول ‬قارات ‬العالم، ‬تحت ‬شعار «‬عالم ‬واحد ‬6..‬ قارات ‬أبوظبي ‬العاصمة».‬

وتأتي‎ ‬إقامة ‬المهرجان، ‬بتوجيهات ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬نائب ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء، ‬وزير ‬شؤون ‬الرئاسة، ‬ودعم ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬رئيسة ‬الاتحاد ‬النسائي ‬العام، ‬الرئيس ‬الأعلى ‬لمؤسسة ‬التنمية ‬الأسرية، ‬رئيسة ‬المجلس ‬الأعلى ‬للأمومة ‬والطفولة «أم الإمارات»، ‬ضمن ‬فعاليات ‬مهرجان ‬سموه ‬العالمي ‬للخيول ‬العربية، ‬الذي ‬يتضمن ‬جوهرة ‬تاج ‬الشيخ ‬زايد ‬بن ‬سلطان ‬آل ‬نهيان، ‬وبطولة ‬العالم ‬لسمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬للسيدات «‬افهار»‬، ‬وكأس ‬زايد، ‬كأس ‬مزرعة ‬الوثبة ‬ستد، ‬والمؤتمر ‬العالمي ‬لسباقات ‬الخيول ‬العربية، ‬وجوائز ‬دارلي ‬التقديرية ‬لأوسكار «‬أم ‬الإمارات» ‬في هوليوود، ‬وبطولة ‬العالم ‬للفرسان ‬المتدربين «‬ايفهرا»‬، ‬إلى ‬جانب ‬كأس ‬مهرجان ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان «‬المفتوح»‬، ‬وكأس ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬للقدرة ‬للسيدات، ‬تحت ‬إشراف ‬الاتحاد ‬الدولي ‬للفروسية.

وتبلغ‎ ‬مسافة ‬سباق ‬الجولة ‬العاشرة ‬من ‬بطولة ‬العالم ‬لسمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬للسيدات ‬1800 ‬متر ‬في ‬العشب ‬الطبيعي، ‬وتبلغ ‬الجوائز ‬النقدية ‬للسباق ‬30 ‬ألف ‬يورو.

ويشهد‎ ‬السباق ‬مشاركة ‬9 ‬فارسات ‬من ‬مختلف ‬دول ‬العالم ‬هن ‬الألمانية ‬كلوديا ‬فليشنر ‬صاحبة ‬الـ ‬34 ‬عاماً ‬والتي ‬نالت ‬رخصة ‬السباقات ‬قبل ‬6 ‬سنوات ‬وحققت ‬خلال ‬مشوارها ‬11 ‬فوزاً ‬في ‬105 ‬مشاركات ‬ومن أهم ‬الانتصارات ‬التي ‬حققتها ‬على ‬حصانها ‬الخاص «‬اللورد ‬ايمري» ‬على ‬مضمار ‬سانت ‬كلاود.