المعارضة القطرية تحذر من الانجرار وراء تلميع حمد بن جاسم

أبوظبي (الاتحاد)
حذر ائتلاف المعارضة القطرية، أمس، الشعب القطري من الانجرار خلف ما تقوم به الأجهزة الإعلامية التابعة لحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق من تلميع لشخصه، وأنه هو المنقذ والأنسب لدولة قطر، مشيرة في الوقت نفسه إلى اجتماع أفراد أسرة آل ثاني (المقربين) من دائرة الحكم للبحث عن مخرج من هذه الأزمة، وأنه كانت هناك خلافات بين المجتمعين وأشخاص من أسرة آل ثاني بسبب عدم دعوتهم للاجتماع.
وقالت المعارضة في تغريدات على «تويتر»: «نحذر الشعب القطري الحبيب من مغبة الانجرار خلف ما تقوم به الأجهزة الإعلامية التابعة لحمد بن جاسم من تلميع لشخصه وأنه هو المنقذ والأنسب لدولة قطر! ومطالباتنا هي بأن يرحل هذا النظام وفلوله ونبحث عن الأجدر والأحق من أبناء الأسرة الحاكمة ليقودوا قطر إلى بر الأمان».
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وفي سياق آخر، أوضحت المعارضة أن هناك اجتماعاً بين أفراد أسرة آل ثاني «المقربين»، من دائرة الحكم، مشيرة إلى أن محور الحديث دار عن البحث عن مخرج من هذه الأزمة التي مضى عليها عام من دون إيجاد الحلول وخسائر تلو الخسائر.
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