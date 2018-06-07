سلطان بن سحيم : «الحمدين» مهتم باستمرار المؤامرات والدسائس



تاريخ النشر: الخميس 07 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في تغريدات له على حسابه بموقع «تويتر» «أمس (أول أمس) مرّ يوم الخامس من يونيو، اليوم الذي يخجل فيه كل قطري من كون نظام الحمدين يحكمه… اليوم الذي ضاق الأشقاء ذرعاً بفضائح النظام الذي تآمر عليهم… عام من المقاطعة والعناد والمكابرة… فهل من معتبر؟». وأضاف «بعد عام من العزلة التي أدخلنا فيها نظام الحمدين، لا أحد يهتم بما آلت إليه أوضاع شعبنا المغلوب على أمره، كل ما يهمهم استمرار مؤامراتهم ودسائسهم ضد محيطهم ولو طالت عزلتهم عشر سنين. هل هؤلاء يستحقون حكم بلادي؟!».