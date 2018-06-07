واشنطن تدعو إيران إلى التوقف عن تخصيب اليورانيوم

واشنطن (وكالات)

جدّدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأول، تأكيد وجوب أن توقف إيران بالكامل أنشطتها النووية، وذلك بعد إعلان طهران عن خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم. وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت للصحفيين: «إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «كان واضحاً» في الخطاب الذي ألقاه بشأن إيران في مايو، بعيد قرار الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني، بقوله: «إنه على إيران أن توقف تخصيب اليورانيوم، وأن لا تسعى أبداً إلى معالجة البلوتونيوم». وأضافت: «على إيران ألا تكون قادرة على إنتاج سلاح نووي».

وأتى رد فعل الخارجية الأميركية بعيد إعلان طهران، أمس الأول، أنها ستطبق خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، مشددة على أن ما تقوم به لا يشكل انتهاكاً للاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العظمى في فيينا في يوليو 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الثامن من مايو الماضي، ويحاول الأوروبيون بذل قصارى جهدهم حالياً لإنقاذه.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي قوله: «إن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين الماضي في رسالة «البدء ببعض الأنشطة»».

وأكد صالحي أن «هذه الإجراءات لا تعني فشل المفاوضات مع الأوروبيين»، في إشارة إلى المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، من أجل بقاء إيران في الاتفاق برغم الانسحاب الأميركي منه.