الإرهاب واللاجئون يتصدران لقاء ترامب والحريري في واشنطن الثلاثاء



تاريخ النشر: الأحد 23 يوليو 2017 واشنطن (وكالات) قال البيت الأبيض، الليلة قبل الماضية، إن مكافحة الإرهاب ومصير اللاجئين في لبنان، سيشكلان محور اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد غد الثلاثاء في المقر الرئاسي الأميركي. وأشار البيت الأبيض في بيان مقتضب إلى أن «الزعيمين سيبحثان في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مكافحة الإرهاب، والاقتصاد واللاجئين». وأضاف البيان أن الاجتماع سيتيح لواشنطن وبيروت «تعزيز علاقاتهما الثنائية، وتشجيع شركاء دوليين وإقليميين آخرين على دعم لبنان الذي يواجه تحديات عدة».