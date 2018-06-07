اكتشاف «نص صحفي» تحت لوحة لبابلو بيكاسو

طوكيو (أ ف ب)

تمكن باحثون، بفضل تقنية التصوير بالأشعة دون الحمراء، من رصد صفحة من صحيفة تحت غلاف لوحة للفنان التشكيلي الإسباني بابلو بيكاسو معروضة في متحف ياباني، ما من شأنه أن يلقي ضوءاً جديداً على ظروف تصميم هذه التحفة التي تحمل اسم «أمومة على ضفاف البحر». وقال جون دلاني الباحث في متحف «ناشونال غاليري أوف آرت» في واشنطن في بيان «خلال عملية تحقق من الإنارة، صوّبنا الكاميرا نحو وجه الوالدة وسرعان ما ظهر لنا نص صحفي».

وأجرى دلاني هذه الدراسة بالتعاون مع كيكيو إيماي القيمة الرئيسة على متحف «بولا» الواقع في هاكونه في غرب طوكيو، حيث تعرض هذه اللوحة التي من المرتقب إعارتها قريبا لمتحف أورساي في باريس (من سبتمبر 2018 إلى يونيو 2019).

وبغية تحديد مصدر النص، اطلعت إيماي على أرشيف الصحيفة الفرنسية «لو جورنال» التي كان بيكاسو (1881 - 1973) من كبار قرائها. وعثرت على نسخة تعود إلى 18 يناير 1902 تتطابق مع النص المرصود خلف الرسم، وتم التطرق فيها إلى نقاشات تجري في البرلمان البريطاني، وإنشاء معرض للرسم والنحت في باريس.

وتدلّ هذه المنشورات على أن اللوحة رسمت بعد هذا التاريخ في برشلونة التي انتقل إليها بيكاسو من باريس في مطلع يناير.وليس سبب استخدام ورق الصحيفة واضحا بعد بحسب البيان «لكن من المرجح أن يكون قد استخدمه الفنان لتغطية طبقات سابقة قبل طلاء أخرى جديدة»، وهي تقنية عهد بيكاسو على اعتمادها.