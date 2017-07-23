السيسي يدشن أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة

أحمد شعبان، وكالات(القاهرة)

دشن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قاعدة (محمد نجيب العسكرية) في مدينة (الحمام) بمحافظة مرسى مطروح، التي وصفت بـ«أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات العربية، على رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والأمير خالد الفيصل أمير مكة والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، وزير الدفاع الكويتي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. وتضمن حفل الافتتاح عدداً من الفعاليات، من بينها استعراض الرئيس المصري وكبار الضيوف طابور عرض للقوات المصطفة. وشمل حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن التدريبات المشتركة بين مصر وعدد من الدول العربية.

وشهد حفل الافتتاح تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي، فضلاً عن المعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد الفني للتمريض. وشمل كذلك تخريج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية العديد من الاستعراضات والتدريبات المختلفة للطلبة الخريجين واستعراضات لتشكيلات جوية متعددة المهام.

ويتزامن افتتاح القاعدة التي تحمل اسم اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو 1952 مع احتفال البلاد بالذكرى الـ65 لثورة 23 يوليو 1952 الذي يصادف اليوم الأحد. وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة قد أوضح في بيان أن القاعدة التي تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالي قوي يتوافر فيه المأوى الحضاري وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية.

وأشار المتحدث إلى أن إنشاء القاعدة العسكرية التي تم دعمها بوحدات إدارية وفنية جديدة وإعادة تمركز عدد من الوحدات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بداخلها يعزز من قدرتها على تأمين تلك المناطق الحيوية التي من بينها (محطة الضبعة النووية) وغيرها.